Amerikansk artist D4vd pågrepet, mistenkt for drap på 14 år gammel jente

Artisten David Anthony Burke, kjent som D4vd, er pågrepet i Los Angeles, mistenkt for å ha drept en 14 år gammel jente som ble funnet død i en bil registrert på ham. Forsvarerne nekter for skyld.

Artisten David Anthony Burke , bedre kjent under artistnavnet D4vd , er pågrepet av politiet i Los Angeles, mistenkt for drapet på en 14 år gammel jente. Jenta, Celeste Rivas Hernandez , ble funnet død i bagasjerommet på en Tesla registrert på Burke i september i fjor. Politiet melder at Burke, som er 21 år gammel og bosatt i Los Angeles, nå sitter varetektsfengslet uten mulighet for kausjon. Celeste Rivas Hernandez ble sist sett i live for rundt ett år siden.

Funnet av levningene hennes i den forlatte bilen, som hadde blitt tauet bort fra Hollywood Hills, markerte starten på politiets etterforskning. Burkes forsvarere, Blair Berk, Marilyn Bednarski og Regina Peter, har i en epost til nyhetsbyrået AP uttalt at deres klient nekter for drapet. De understreker at bevisene i saken vil vise at David Burke ikke drepte Celeste Rivas Hernandez, og at han heller ikke var årsaken til hennes død. Forsvarerne peker også på at det ennå ikke er tatt ut tiltale av en storjury, og at det heller ikke er levert noen formell siktelse mot Burke. Hendelsen fikk konsekvenser for artistens karriere, da en planlagt konsert på Sentrum Scene i Oslo den 1. oktober i fjor ble avlyst kort tid etter funnet av den døde jenta. D4vd, som opprinnelig ble kjent som en profesjonell Fortnite-spiller, fikk et stort gjennombrudd på TikTok med sin musikk. Han har en betydelig følgerskare på plattformen, med nesten fire millioner tilhengere. På Spotify har artisten en imponerende lytterskare på nesten 22 millioner månedlig. Hans mest kjente låter, som Romantic Homicide og Here With Me, har begge oppnådd nær 2 milliarder avspillinger på strømmetjenesten, noe som vitner om hans store popularitet. Pågripelsen og de alvorlige anklagene har sendt sjokkbølger gjennom musikkverdenen og blant fansen, og saken har fått betydelig medieomtale. Politiet i Los Angeles fortsetter etterforskningen for å klargjøre omstendighetene rundt jentas død og Burkes mulige rolle i saken. Mangelen på en formell siktelse gir foreløpig rom for spekulasjoner, men det er ventet at ytterligere informasjon vil komme frem etter hvert som etterforskningen skrider frem. Artistens fremtidige karrierevirksomhet vil sannsynligvis også avhenge av utfallet av denne juridiske prosessen. Til tross for de alvorlige anklagene, har D4vd beholdt en sterk tilstedeværelse på sosiale medier og strømmetjenester, noe som indikerer en lojal fanbase som avventer mer informasjon. Saken understreker den mørke siden av berømmelse og de personlige utfordringene som kan oppstå, selv for artister som har oppnådd stor suksess. Det er viktig å merke seg at Burke kun er mistenkt, og at han nyter godt av uskyldspresumpsjonen inntil det motsatte er bevist i en rettssak. Forsvarerne har gjort det klart at de vil kjempe hardt for å renvaske sin klient. Fremtiden for D4vd, både juridisk og karrieremessig, er usikker, og mange følger nøye med på utviklingen i denne saken





