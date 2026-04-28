Amerikansk justisdepartement tiltaler tidligere FBI-sjef James Comey for trussel mot Trump

Det amerikanske justisdepartementet har reist tiltale mot tidligere FBI-sjef James Comey etter at han publiserte et Instagram-innlegg som tolketes som en trussel mot president Donald Trump. Comey nekter for anklagene og sier han er uskyldig. Saken har igjen satt fokus på den langvarige konflikten mellom Comey og Trump.

Lytt til saken Mandag ble det kjent at det amerikanske justisdepartementet har tatt ut tiltale mot tidligere FBI -sjef James Comey . Han er tiltalt for å ha truet USA s president Donald Trump i et Instagram-innlegg publisert i mai i fjor.

Flere utenlandske medier har publisert et skjermbilde som skal vise det aktuelle innlegget Comey nå er siktet for. Bildet viser en samling skjell som sammen danner tallene «86 47».

«86» er amerikansk slang for å «kvitte seg med noe». Donald Trump er USAs 47. president. Etter innsettelsen hans i fjor, ble «86 47» hyppig brukt av Trump-kritikere på nettet. Bildet ble tatt på en strand i delstaten North Carolina, der Comey var på ferie.

– Kul skjellformasjon på strandturen min, skrev Comey i innlegget. Innlegget skapte furore blant Trump-tilhengere. Flere hevdet at dette var en skjult oppfordring til vold mot presidenten. Comey fjernet innlegget fra profilen sin etter reaksjonene.

– Jeg antok at det var et politisk budskap. Jeg visste ikke at noen forbinder disse tallene med vold. Det slo meg aldri, men jeg motsetter meg vold av alle slag, så jeg fjernet posten, skrev Comey i et oppfølger-innlegg. – Fortsatt uskyldig Comey har kommentert den nye tiltalen i et videoinnlegg på Substack.

– Jeg er fortsatt uskyldig. Jeg er fortsatt uredd. Og jeg tror fortsatt i den uavhengige føderale rettsvesenet, sier han. – Det er viktig at alle husker på at dette ikke er oss som land.

Dette er ikke hvordan justisdepartementet skal opptre. Og de gode nyhetene er at vi hver dag nærmer oss å gjenopprette de verdiene, legger Comey til. Advokaten hans, Patrick Fitzgerald, sier i en uttalelse at de er klare til å kjempe mot tiltalen. – Vi kommer til å bestride disse anklagene i retten, sier han ifølge Reuters.

– Farlig Den nye tiltalen ble kunngjort på en pressekonferanse i justisdepartementet, ledet av fungerende justisminister Todd Blanche og nåværende FBI-sjef Kash Patel. – Å true livet til noen er farlig og potensielt en forbrytelse. Å true livet til USAs president vil aldri bli tolerert av justisdepartementet, sa Blanche, som har bakgrunn som Trumps personlige advokat. Det er andre gang Comey blir tiltalt av departementet.

I september i fjor ble Comey tiltalt for å ha løyet til kongressen. Han ble anklaget for å ha løyet i en kongresshøring, der han nektet for å ha godkjent lekkasjer til pressen om FBIs etterforskninger. Saken ble avvist av høyesterett i november. Langvarig konflikt Trump har vært i konflikt med Comey i årevis.

Han tok i fjor til orde for at Comey bør straffeforfølges. Comey ble utnevnt som FBI-direktør i 2013 av daværende president Barack Obama. Han ble sparket av Trump i mai i 2017. Dette skjedde midt under FBIs etterforskning av mulig russisk innblanding i presidentvalget i 2016, da Trump vant.

Trump var kritisk til at Comey etterforsket påståtte bånd mellom russiske aktører og valgkampen hans





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Comey Donald Trump Justisdepartementet FBI USA

United States Latest News, United States Headlines

