Amerikansk lærer siktet for forsøk på attentat mot Trump

En 31 år gammel amerikansk lærer er formelt siktet for å ha planlagt et attentat mot tidligere president Donald Trump under en middag i Washington D.C. Han er også siktet for våpenlovbrudd og avfyring av skytevåpen. FBI har lagt frem detaljerte bevis som viser at mannen hadde forberedt seg i flere uker og uttrykt sterke negative holdninger mot Trump.

Siktelsen kommer etter at FBI la frem en detaljert edsvoren erklæring for domstolen i District of Columbia den 27. april. Dokumentet beskriver hvordan 31-åringen angivelig planla angrepet på Washington Hilton Hotel lørdag kveld. Mannen, identifisert som Cole Allen, sendte kort tid før forsøket en e-post til familiemedlemmer og en tidligere arbeidsgiver, der han beklaget bryet han forårsaket.

E-posten, som var planlagt for automatisk utsending samtidig som han forsøkte å passere sikkerhetskontrollen klokken 20.40, inneholdt en tekstfil med tittelen «Beklagelse og forklaring». Her uttrykte Allen sin motivasjon, og beskrev Trump som en «pedofil, voldtektsmann og forræder». Han hevdet at handlingene til sine representanter reflekterte på ham, og at han ikke lenger ville tolerere å bli assosiert med Trumps forbrytelser.

Allen listet også opp «forventede engasjementsregler» i manifestet, og kategoriserte personene på stedet, inkludert Secret Service-agenter, som han var villig til å skade for å nå sine mål. Han signerte e-posten med kallenavnet «Cole 'coldForce' 'Friendly Federal Assassin' Allen», et navn han også brukte på flere nettkontoer. Forberedelsene til angrepet startet allerede i mars 2026, da Trump annonserte sin deltakelse på korrespondentmiddagen. Allen bestilte hotellrom på Washington Hilton i april, og reiste fra Los Angeles via Chicago til Washington, D.C.

, hvor han sjekket inn på hotellet 24. april. Han hadde med seg en pumpehagle og en .38-kaliber pistol, som han hadde kjøpt lovlig i California i 2025 og 2023. Lørdag kveld løp Allen gjennom metalldetektoren med et langt våpen, og avfyrte et skudd. En Secret Service-agent, «Officer V.G.

», ble truffet i brystet, men skuddsikker vest beskyttet ham mot alvorlige skader. Agenten svarte med å skyte mot Allen, som ble pågrepet og fraktet til sykehus med lettere skader. Justisminister Todd Blanche uttalte at Trump trolig var målet, og at Allen også kan ha hatt medlemmer av Trump-administrasjonen som mål. Allen jobber til daglig som deltidslærer ved C2 Education, hvor han i desember 2024 ble kåret til «månedens lærer».

Han har en bachelorgrad i maskinteknikk fra California Institute of Technology og en mastergrad i informatikk, og beskriver seg selv som spillutvikler. CNN-journalist Wolf Blitzer, som var til stede under hendelsen, beskrev et «stort våpen» og «enormt kraftige skudd», og uttrykte forundring over hvordan Allen klarte å passere metalldetektoren





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Attentatforsøk FBI Våpen Siktelse

United States Latest News, United States Headlines

