Amerikansk pilot reddet i Iran etter jagerflystyrt – Trump kaller det mirakuløst

En amerikansk pilot er blitt reddet i Iran etter at et jagerfly styrtet. President Donald Trump beskriver redningsaksjonen som mirakuløs. Iransk revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned et amerikansk fly.

Lytt til saken. President Donald Trump bekreftet søndag morgen norsk tid på Truth Social at den savnede amerikanske piloten etter et jagerflystyrt i Iran fredag er blitt reddet. – Vi fikk tak i ham!, skriver Trump. Han beskriver hendelsen som mirakuløs og en historisk prestasjon. Piloten hadde vært savnet siden det amerikanske jagerflyet styrtet i Iran fredag, og ifølge Trump befant han seg bak fiendens linjer i de farlige fjellene i Iran .

Her skal han ha blitt jaktet på av fiender som stadig kom nærmere. Trump skriver at amerikanske myndigheter overvåket pilotens posisjon 24 timer i døgnet og planla redningsaksjonen nøye. På hans ordre sendte det amerikanske militæret dusinvis av fly, utstyrt med de mest dødelige våpnene i verden, for å hente ham ut. Piloten pådro seg skader, men vil klare seg fint, ifølge presidenten. Trump fremhever at dette er første gang i militær historie at to amerikanske piloter er blitt reddet, separat, dypt inne i fiendtlig territorium. Han avslutter meldingen med slagordet: VI VIL ALDRI FORLATE EN AMERIKANSK SOLDAT!\Axios og Al Jazeera meldte tidlig søndag morgen at den andre piloten også var reddet. Fox News melder at alle involverte i flystyrten nå er trygt ute av Iran. Samtidig rapporterer Reuters at den iranske revolusjonsgarden hevder å ha skutt ned et av de amerikanske flyene som ble sendt ut for å redde piloten over Isfahan-provinsen. En amerikansk kilde beskrev lørdag kveld redningsoperasjonen, som foregikk dypt inne i iransk territorium, som ekstremt farlig. En tidligere kommandør for amerikanske redningsenheter omtalte oppdraget som skremmende og ekstremt farlig. Verifiserte videoer fra Iran viser amerikanske militærhelikoptre og tankfly som opererer over Khuzestan-provinsen. CBS melder at minst 24 spesialtrente redningsfolk deltok i søket med Black Hawk-helikoptre. Iranske myndigheter oppfordret innbyggerne til å finne det savnede amerikanske besetningsmedlemmet i live og tilbød belønning for å fange vedkommende. Laurel Rapp fra tenketanken Chatham House uttalte til BBC at det å fange besetningsmedlemmet ville vært en stor gevinst for Iran og gitt dem et svært kraftig forhandlingskort. Amerikanske redningsoppdrag i fiendtlig territorium regnes som noen av de mest komplekse og tidskritiske operasjonene militæret forbereder seg på. Redningsteamene har som motto «Dette gjør vi, slik at andre kan leve». Det understrekes av flere eksperter at slike operasjoner er preget av høy risiko, kompleksitet og behov for raske beslutninger.\Redningsaksjonen i Iran har vakt stor oppmerksomhet og spekulasjoner om de politiske implikasjonene. Mens amerikanske myndigheter feirer den vellykkede redningen, har Irans reaksjon vært mer tilbakeholden, og hevder å ha skutt ned et av de amerikanske flyene involvert i operasjonen. Hendelsen kan potensielt forverre forholdet mellom USA og Iran, som allerede er anstrengt på grunn av en rekke problemer, inkludert Irans atomprogram, regionale konflikter og sanksjoner. Eksperter peker på at Irans bruk av nedskytningen som propaganda, kan tyde på et forsøk på å vise styrke og avskrekke fremtidige amerikanske operasjoner i landet. Samtidig kan USAs handlinger tolkes som en demonstrasjon av militær styrke og vilje til å beskytte sine borgere, uavhengig av geografisk beliggenhet eller politisk klima. Analytikere fremhever at slike hendelser ofte fører til en intensivering av etterretningsaktiviteter og diplomatiske forhandlinger bak kulissene. Forhandlingene kan dreie seg om alt fra utveksling av fanger til spørsmål om militær tilstedeværelse i regionen. Det er viktig å følge nøye med på utviklingen, da selv små hendelser kan få store konsekvenser i det komplekse geopolitiske landskapet i Midtøsten. Situasjonen understreker også viktigheten av internasjonal lov og regler for krigføring, spesielt når det gjelder respekt for suvereniteten til andre nasjoner og beskyttelse av sivile





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran jakter pilot etter påstått nedskyting av amerikansk jagerflyIranske myndigheter sier de har skutt ned et amerikansk jagerfly over Iran. De jakter nå en eller flere piloter og utlover dusør.

Read more »

Amerikansk jagerfly styrtet i Iran: En pilot reddet, leteaksjon pågårEt amerikansk jagerfly har styrtet sør i Iran. En av pilotene er reddet, og lete- og redningsaksjonen fortsetter. Iran hevder å ha skutt ned flyet og utlover en dusør for å fange den andre piloten. USAs president er orientert om hendelsen.

Read more »

Amerikansk jagerfly styrtet i Iran: En pilot reddet, leteaksjonen pågårEt amerikansk jagerfly styrtet sør i Iran, og en pilot er blitt reddet. Lete- og redningsaksjonen fortsetter. Iran hevder å ha skutt ned flyet og utlover dusør for å fange piloten. USAs president Donald Trump er orientert om hendelsen.

Read more »

Iran oppfordrer befolkningen til å jakte på amerikansk pilotIransk politi ber iranere om å finne og overlevere en amerikansk pilot, angivelig skutt ut fra et jagerfly, mot en belønning. Statlig TV har kringkastet oppfordringen, som kommer etter påstander om å ha skutt ned et amerikansk fly. Amerikanske myndigheter har ikke kommentert.

Read more »

Trump Nekter Å Avsløre Respons Etter Amerikansk Fly Nedskutt Over IranPresident Donald Trump vil ikke avsløre hvilke tiltak USA vil iverksette hvis en savnet amerikansk pilot blir skadet av Iran. Et amerikansk jagerfly ble skutt ned, og søk etter besetningsmedlemmer pågår. Iran tilbyr belønning for å fange amerikanske soldater.

Read more »

Amerikansk jagerfly skutt ned i Iran: En pilot reddet, leteaksjonen fortsetterEt amerikansk F-15E jagerfly styrtet i Iran, og en leteaksjon er i gang etter den andre piloten. Hendelsen skjer samtidig som et annet amerikansk fly styrtet i Hormuzstredet. Spenningen øker i regionen.

Read more »