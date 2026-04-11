Amerikanske marineskip passerer Hormuzstredet: Trump lover å rydde opp

Flere amerikanske marineskip har passert Hormuzstredet uten koordinering med Iran, ifølge kilder. Dette skjer midt i økende spenning etter over en måned med stengt stredet. Donald Trump uttaler at USA vil «rydde opp» i området. Iran sliter med å åpne for økt skipstrafikk grunnet sjøminer.

En amerikansk tjenestemann har opplyst til det amerikanske nyhetsnettstedet Axios at flere amerikanske marineskip passerte Hormuzstredet lørdag. Hendelsen skjer etter over en måned med intens spenning i området, som i praksis har vært helt eller delvis stengt siden 28. februar. Årsaken er at USA og Israel gikk til angrep på Iran . Overfarten skjedde uten koordinering med Iran , ifølge Axios-journalist Barak Ravid, som delte nyheten på X.

Denne utviklingen markerer en betydelig endring i situasjonen og understreker den pågående konflikten i regionen. Det er første gang dette skjer siden krigens utbrudd. Den strategiske betydningen av Hormuzstredet, som er en kritisk vannvei for global oljetransport, gjør denne hendelsen spesielt viktig. Enhver blokkering eller begrensning av skipstrafikken kan ha vidtrekkende konsekvenser for verdensøkonomien og geopolitiske forhold.\USAs president Donald Trump har i en uttalelse på Truth Social uttalt at USA er i gang med å «rydde opp» i Hormuzstredet. Hensikten er å sikre trygg passasje for skip gjennom det strategisk viktige havområdet. Trump hevder at Irans militære kapasitet er svekket, og peker på faren ved sjøminer i stredet. Han fremhever at arbeidet gjøres til fordel for en rekke land og kritiserer andre nasjoner for ikke å bidra tilstrekkelig. Uttalelsen understreker USAs engasjement i å stabilisere regionen og sikre fri ferdsel gjennom stredet. Trumps kommentarer indikerer et ønske om å styrke USAs rolle i Hormuzstredet og å utøve press på Iran. Det er verdt å merke seg at Trumps uttalelser kommer på et tidspunkt med økende spenning og usikkerhet i regionen, noe som potensielt kan forverre situasjonen. Hans kritikk av andre nasjoner antyder en bekymring for at byrden med å sikre fri ferdsel ikke deles tilstrekkelig.\Kilder i The New York Times opplyser at Iran sliter med å åpne Hormuzstredet for økt skipstrafikk fordi de ikke har klart å lokalisere alle sjøminene de selv har lagt ut under krigen. Dette har vært en av årsakene til at Iran ikke har kunnet etterkomme oppfordringer fra Trump-administrasjonen om å slippe mer trafikk gjennom stredet. Iran la ut miner ved hjelp av små båter i stredet i forrige måned, kort tid etter at USA og Israel innledet krig mot landet. Regimet har samtidig latt en passasje gjennom stredet forbli åpen, slik at skip – mot betaling – har kunnet seile gjennom. Den to uker lange våpenhvilen, som trådte i kraft tidligere denne uken, var kun gjeldende dersom Iran åpnet Hormuzstredet umiddelbart, opplyste president Trump. Dette skaper et komplekst bilde av situasjonen, der geopolitiske interesser, militære handlinger og økonomiske hensyn spiller inn. Utfordringene med å fjerne sjøminene og sikre fri ferdsel gjennom stredet understreker kompleksiteten i konflikten





Iran har lagt ut kart for trygg seilas i HormuzstredetRevolusjonsgarden i Iran har lagt ut kart som viser alternative skipsleier i Hormuzstredet, slik at skip kan unngå minelagte områder.

Revolusjonsgarden i Iran publiserer kart over alternative skipsleier i HormuzstredetRevolusjonsgarden i Iran har publisert kart som viser alternative skipsruter i Hormuzstredet, angivelig for å unngå minelagte områder. Publiseringen kommer etter at stredet ble stengt for skipstrafikk som følge av krigen mellom Iran, USA og Israel, og i påvente av gjenåpning i henhold til våpenhvileavtalen. USAs president Trump uttaler at amerikanske styrker vil forbli utplassert i regionen.

Iran publiserer kart over alternative skipsruter i HormuzstredetRevolusjonsgarden i Iran har offentliggjort kart som viser alternative skipsruter i Hormuzstredet, etter at skipsfarten er sterkt begrenset på grunn av konflikten. Kartene indikerer en «faresone» og anbefaler en nordligere rute.

Trump advarer Iran mot å kreve betaling i HormuzstredetEtter at Iran gikk med på å gjenåpne Hormuzstredet, advarer Donald Trump mot å kreve penger av skipene som passerer gjennom det viktige farvannet.

