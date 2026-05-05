Amerikanske styrker eskorterer skip gjennom Hormuzstredet under økte spenninger med Iran

USA har innført blokade mot iransk skipstrafikk og eskorterer amerikanskflaggede skip gjennom Hormuzstredet. Det norsk-eide «Alliance Fairfax» var blant dem, mens Iran avviser amerikanske påstander om angrep.

Amerikanske militær e styrker patruljerer i Arabiahavet den 20. april. USA har innført en blokade mot iransk skipstrafikk, og det norsk-eide, amerikanskflaggede biltransportskipet «Alliance Fairfax» ble stanset da det var på vei mot Iran.

Skipet seilte senere ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet under beskyttelse av amerikanske militære styrker. U.S. Central Command (CENTCOM) opplyser at to amerikanskflaggede handelsskip ble eskortert gjennom Hormuzstredet mandag, deriblant «Alliance Fairfax». Det andre skipet er ikke navngitt, men det er en del av en amerikansk beredskapsordning der amerikanskflaggede kommersielle skip kan stilles til rådighet for amerikanske myndigheter ved krig eller nasjonale kriser. CBS News rapporterer at de to amerikanske destroyerne ble møtt av iranske småbåter, missiler og droner under gjennomseilingen.

Ingen av de amerikanske marinefartøyene skal ha blitt truffet, ifølge anonyme amerikanske forsvarskilder. CENTCOM-kommandør admiral Brad Cooper har påstått at Iran angrep de amerikanske marinefartøyene og handelsskipene som passerte gjennom stredet. Amerikanske styrker skal ha ødelagt iranske småbåter under hendelsen, noe iranske statlige medier har avvist, ifølge CBS News.

CENTCOM skriver på X at det er skip fra 87 land i Persiabukta og at de har kontaktet en rekke skip og rederier for å oppfordre dem til å seile gjennom stredet. USAs president Donald Trump kunngjorde søndag det såkalte «Project Freedom», en innsats der USA skal lose skip ut av stredet. Dette skjer i en tid med økt spenning mellom USA og Iran, og det er uklart hvordan situasjonen vil utvikle seg videre.

De amerikanske militære operasjonene i regionen er en del av en bredere strategi for å sikre fri og sikker skipstrafikk i et område som er kritisk for global handel. Spenningen mellom USA og Iran har eskalert de siste månedene, og det er flere faktorer som bidrar til dette, blant annet påstander om at Iran støtter terrororganisasjoner og at landet utvikler atomvåpen. USA har innført flere sanksjoner mot Iran, noe som har ført til økt uro i regionen.

Den amerikanske militære tilstedeværelsen i Persiabukta er en del av en større innsats for å beskytte amerikanske og allierte interesser i området. Det er også en del av en strategi for å motvirke iranske handlinger som USA mener er en trussel mot internasjonal sikkerhet. Situasjonen i Hormuzstredet er spesielt sensitiv, da det er en av de mest trafikerte sjøveiene i verden og en viktig rute for olieeksport. Eventuelle forstyrrelser i skipstrafikken kan ha alvorlige konsekvenser for den globale økonomien.

De amerikanske militære operasjonene i regionen er derfor av stor betydning for både regionale og globale sikkerhetsinteresser





