Amerikanske våpenleveranser til Europa forsinkes – skaper bekymring for forsvarsevnen

Flere europeiske land, inkludert de baltiske statene og Skandinavia, opplever forsinkelser i leveranser av amerikanskproduserte våpen kjøpt gjennom FMS-programmet. Årsakene er knyttet til amerikansk behov i Midtøsten-konflikter og allerede reduserte lagre, noe som skaper bekymring for europeisk forsvarsevne og øker interessen for europeiske våpensystemer.

Flere kilder med innsikt i saken informerer nyhetsbyrået Reuters om at leveranser av amerikanskproduserte våpen til flere europeiske land, inkludert de baltiske statene og Skandinavia, vil bli forsinket. Disse våpnene, hvorav noen er kjøpt gjennom det amerikanske Foreign Military Sales (FMS)-programmet, har enda ikke funnet veien til mottakerlandene.

Amerikanske myndigheter har nylig varslet europeiske nasjoner om den forventede utsettelsen, noe som skaper bekymring for europeisk forsvarsevne og sikkerhet. Situasjonen blir ytterligere komplisert av at USA, ifølge kildene, argumenterer for at våpnene trengs i pågående konflikter i Midtøsten, og har samtidig kritisert europeiske land for manglende bidrag til å sikre skipsfarten i Hormuzstredet. Denne begrunnelsen kommer på et tidspunkt hvor USA allerede har redusert sine egne våpenlagre betydelig. Dette skyldes en kombinasjon av faktorer, inkludert omfattende støtte til Ukraina etter Russlands invasjon i 2022, og Israels militære operasjoner i Gaza fra 2023. Forsinkelser gjelder en rekke ulike typer ammunisjon, og for land som deler grense med Russland, utgjør detaljer rundt slike leveranser sensitiv informasjon. Det er verdt å merke seg at FMS-programmet er designet for å legge til rette for at utenlandske land kan kjøpe amerikanskproduserte våpen med logistisk støtte og godkjenning fra amerikanske myndigheter. Under president Donald Trumps administrasjon ble det lagt et betydelig press på europeiske NATO-allierte for å øke innkjøpene av amerikansk materiell gjennom dette programmet. Målet var å overføre et større ansvar for Europas konvensjonelle forsvar til europeerne selv. Til tross for intensjonen, har slike leveranser ofte møtt på forsinkelser, noe som har ført til økende frustrasjon i europeiske hovedsteder og fått flere land til å seriøst vurdere å satse mer på europeiskproduserte våpensystemer, som rapportert av Reuters. Verken Det hvite hus, det amerikanske utenriksdepartementet eller Pentagon har ønsket å kommentere saken på nåværende tidspunkt, til tross for henvendelser om kommentar. Europeiske tjenestepersoner uttrykker imidlertid at disse forsinkelsene svekker deres forsvarsevne og plasserer dem i en uholdbar situasjon





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flere skip trosser Trumps blokade, mens amerikanske olje-eksportører håver innSkip fortsetter å navigere gjennom Hormuzstredet til tross for Trumps blokade av iranske havner. Samtidig forventes det at amerikanske olje-eksportører vil tjene på dette.

Read more »

Lekkede dokumenter: Iran bruker kinesisk satellitt for å kartlegge amerikanske baserLekkede iranske militærdokumenter avslører bruk av en kinesisk spionsatellitt, TEE-01B, for å overvåke og målrette amerikanske baser i Midtøsten. Satellitten ble brukt til å kartlegge militære og sivile mål, noe som vekker bekymring for Kinas rolle og sikkerhetssituasjonen i regionen.

Read more »

Digital avhengighet: En pragmatisk tilnærming til Norges forhold til amerikanske teknologiplattformerDebatten om Norges digitale avhengighet av amerikanske teknologiplattformer er viktig, men en brå exit-strategi vil være skadelig. Artikkelen argumenterer for en balansert tilnærming, som kombinerer samarbeid med utvikling av nasjonale og europeiske alternativer, for å sikre trygge IT-plattformer og digital infrastruktur for norske bedrifter og offentlig sektor.

Read more »

Amerikanske trusler mot europeiske verdierEtterretningstjenesten beskriver Kina og Russland som trusselaktører, men utfordringene med USA som «politiske».

Read more »

Amerikanske trusler mot europeiske verdierEtterretningstjenesten beskriver Kina og Russland som trusselaktører, men utfordringene med USA som «politiske».

Read more »

Amerikanske trusler mot europeiske verdierEtterretningstjenesten beskriver Kina og Russland som trusselaktører, men utfordringene med USA som «politiske».

Read more »