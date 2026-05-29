Ammoniakk som drivstoff i brenselceller: Forskere undersøker vanskelighetene og løsningene

AmmoniakkBrenselcellerForskning
📆5/29/2026 11:14 AM
Sintef og andre forskningsinstitusjoner har undersøkt bruken av ammoniakk som drivstoff i brenselceller, med fokus på vanskelighetene som oppstår når ammoniakk reagerer med materialene i brenselcellene. Seniorforsker Belma Talic har studert samspillet mellom ammoniakk og materialene for å gjøre ammoniakk mer aktuelt som drivstoff. Hun har også undersøkt hvordan man kan forhindre uønskede reaksjoner mellom ammoniakk og materialene. For å løse problemet med korrosjon av stålet, har forskerne jobbet med å utvikle beskyttende belegg som kan legges på stålet for å hindre korrosjon. Yttrium og nikkel er to materialer som er blitt testet som belegg, og de har vist lovende resultater.

For å få bedre svar på hvordan ammoniakk trygt kan brukes i brenselceller, er det behov for å teste beleggene over lengre tid og under mer realistiske betingelser

