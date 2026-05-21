Amnesty kritiserer tildelingen av orden til den indiske statsministeren

Generalsekretær i Amnesty International Norge kritiserer tildelingen av orden til den indiske statsministeren, mens statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer beslutningen.

Generalsekretær i Amnesty International Norge kritiserer tildelingen av orden til den indiske statsministeren. Han sier at det er svært kritisk å gi en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd en slik orden.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen og sier at det er en tradisjon å gi en slik orden til en statsminister som besøker Norge. Den norske statsministeren har kalt avtalen om frihandel med India et viktig gjennombrudd for samarbeidet og vil gi store muligheter for både norsk og indisk næringsliv. Under den indiske statsministerens offisielle norgesbesøk fikk han hilst på kongen og holdt møter med Norges statsminister Jonas Gahr Støre og lederne for de norske landene.

Modi og Støre kom også med en felles uttalelse til pressen der de snakket om at Norge og India skal styrke samarbeidet innenfor blant annet helse, KI, forskning, Arktis, verdensrommet, grønn skipsfart, energisikkerhet og matsikkerhet. Det var ikke åpnet for spørsmål under møtet de to statslederne holdt med pressen. Dagsavisen-kommentator og tidligere journalist i Nettavisen Helle Lyng Svendsen ropte et spørsmål til Modi under pressekonferansen, men den 75 år gamle statsministeren forlot lokalene uten å svare på spørsmålet.

Hendelsen har fått enorm oppmerksomhet og Svendsen har fått både hatmeldinger og trusler fra Modis støttespillere som beskylder henne for å være en terrorist, utplassert av Kina. Den mest oppsiktsvekkende responsen kom fra den indiske opposisjonslederen Rahul Gandhi, som delte innlegget hennes på X, med teksten; «Når man ikke har noe å skjule, har man ingenting å frykte. Hva skjer med Indias omdømme når verden ser en kompromittert statsminister få panikk og løpe fra noen få spørsmål?





