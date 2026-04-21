Amnesty-rapport tegner et dystert bilde av en verden preget av autoritær kollaps

Amnestys nye rapport for 2025 advarer om et dramatisk forfall i folkeretten, hvor globale ledere utnytter passivitet til å begå overgrep. Norge får kritikk for reduserte flyktningkvoter.

Amnesty International har nylig publisert sin årlige rapport, The State of the World’s Human Rights, som representerer en av de mest grundige og omfattende analysene av menneskerettighetssituasjonen på globalt nivå. Årets rapport for 2025 gir et dystert innblikk i tilstanden i 144 land, og det sentrale budskapet etterlater liten tvil om alvoret: Det internasjonale systemet for folkerett og menneskerettigheter står overfor et massivt press og er i ferd med å bli systematisk undergravd.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, beskriver situasjonen som det mest kritiske vendepunktet i vår tid. Ifølge Egenæs er vi ikke lenger vitne til en gradvis svekkelse, men snarere et direkte og målrettet angrep på selve fundamentet som det moderne internasjonale samfunnet er bygget på. I rapportens forord retter Amnestys internasjonale leder, Agnès Callamard, krass kritikk mot en rekke verdensledere som hun omtaler som glupske rovdyr. Hun trekker frem navn som Donald Trump, Vladimir Putin og Benjamin Netanyahu som eksponenter for en politisk kultur der økonomisk og militær dominans prioriteres gjennom vold, undertrykkelse og omfattende ødeleggelser. Callamard hevder at mange vestlige regjeringer har valgt en strategi preget av ettergivenhet fremfor aktiv motstand, noe som skaper en farlig presedens. Egenæs støtter denne analysen og uttrykker bekymring for den moralske passiviteten som preger europeiske stater. Han mener at mange land svikter sine internasjonale forpliktelser ved å ignorere menneskerettsbrudd for å beskytte egne kortsiktige interesser. Selv om Norge får ros for sin prinsippfaste holdning til rettsstaten, etterlyser Egenæs en ny internasjonal koalisjon av villige stater som kan fungere som en motvekt til den autoritære utviklingen. Det understrekes at dersom stater fortsetter å handle uten frykt for konsekvenser, vil lovbrudd fortsette å bli den nye normalen i internasjonal politikk. Egenæs peker spesielt på hvordan rettssystemet nå aktivt brukes som et våpen for å undertrykke opposisjonelle, og hvordan selv etablerte demokratier i Europa, som Storbritannia, Tyskland og Frankrike, har innskrenket ytringsfriheten for spesifikke politiske aktivister. Dette skiftet fra diplomati til en rå maktutøvelse hvor den sterkestes rett dominerer, skaper en farlig ustabilitet. Amnesty fremhever at konflikter som folkemordet i Gaza og krigen i Ukraina eskalerer fordi internasjonale aktører ikke holdes ansvarlige for sine handlinger. Rapporten krever derfor en betydelig styrking av internasjonale domstoler som Den internasjonale straffedomstolen. For at rettferdighet skal seire, må det bli forbundet med reell risiko å begå krigsforbrytelser eller brudd på menneskerettighetene. Norge får imidlertid også kritikk i rapporten, spesielt knyttet til landets beslutning om å redusere flyktningkvoten. Amnesty mener dette sender et svært uheldig signal i en tid preget av globale kriser og tvungen migrasjon. Egenæs avslutter med å minne om at Norge må leve opp til de standardene vi krever av andre land for å beholde vår troverdighet som forkjempere for menneskerettigheter på den internasjonale arenaen. Kampen for rettigheter må starte hjemme for at den skal være effektiv ute i verden





Menneskerettigheter Amnesty Folkerett Geopolitikk Internasjonal Rett

