Nyhetsartikkelen dekker to distinkte temaer: den gradvise svekkelsen av den Atlantiske meridionale veltstrømmen (AMOC) på grunn av global oppvarming, og USAs president Donald Trumps bruk av en DoorDash-sjåfør i et PR-stunt for å fremme sin politikk om skattefrie tips.

Den Atlantiske meridionale veltstrømmen ( AMOC ) er allerede betydelig svekket, en utvikling som forskere knytter direkte til global oppvarming. Varmere havvann synker saktere, noe som fundamentalt bremser den naturlige sirkulasjonen av vannmasser. Denne effekten forsterkes ytterligere av økt tilførsel av ferskvann til havet, som reduserer saltholdigheten og tettheten av overflatevannet.

Klimamodeller har tradisjonelt hatt utfordringer med å fullt ut integrere effekten av smeltende is fra Grønlandsisen. Nyere analyser indikerer at denne mangelen i modellene kan bety at den faktiske svekkelsen av AMOC er enda mer alvorlig enn tidligere antatt. I et forsøk på å rette søkelyset mot Donald Trumps skattepolitiske initiativ, har Det hvite hus den siste uken arrangert flere arrangementer for å promotere hans foreslåtte lovforslag om å fjerne beskatning av tips. Et av de mest oppsiktsvekkende stuntene involverte en DoorDash-sjåfør, Sharon Simmons, en bestemor som angivelig har spart 11 000 dollar som følge av Trumps skattekutt på tips. Hun ble invitert til Det hvite hus for å levere McDonald’s til presidenten foran et samlet pressekorps. Dette ble markedsført som en historisk hendelse, da det angivelig var første gang matlevering fant sted inne i Det hvite hus av politiske årsaker. Under et arrangement i Las Vegas, hvor Trumps skattepolitikk var hovedtema, tok presidenten selv opp stuntet med DoorDash-sjåføren. Han beskrev situasjonen og Sharon Simmons' personlige historie, inkludert at hun jobber ekstra for å dekke ektemannens kreftbehandling. Trump erkjente imidlertid også at stuntet kunne oppfattes som noe negativt, og beskrev det selv som «litt tacky» og «litt pinlig», noe som understreker den ofte omtalte blandingen av politisk budskap og iscenesatte hendelser i amerikansk politikk. Da en journalist spurte Simmons om hvorvidt de i Det hvite hus er gode til å tipse, svarte hun unnvikende, før Trump brøt inn og tilsynelatende ga henne en 100-dollarseddel





AMOC Klimaendringer Donald Trump Skattepolitikk Doordash

