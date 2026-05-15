Analyser av markedskonsekvenser av kjernekraft i Norge: Lasttap og teknologivalg

Rapporten analyserer hvordan en eventuell utbygging av kjernekraft kan påvirke kraftbalanse, investeringer i annen produksjon og effektsituasjonen i kraftsystemet frem mot 2050. Rapporten viser at risikoen for lasttap i scenarioene er lav, men det finnes en viss risiko for lasttap i Sørøst-Norge. I scenarioene der kjernekraft inngår, blir denne risikoen ytterligere redusert eller fjernet. Rapporten understreker at det er viktig å vurdere tilgjengelige teknologier og virkemidler for å redusere risikoen for lasttap, og at det kan være flere løsninger enn bare kjernekraft.

Å vurdere hvordan man best håndterer risiko for strøm-knapphet, eller hvilke teknologier som er best egnet til å løse et slikt problem, er ikke målet med vår rapport.

Lasttap bør møtes med en helhetlig vurdering av teknologier, der både kostnader, systemeffekter og usikkerhet tas i inn. Det inngikk ikke i vårt oppdrag fra Kjernekraftutvalget. Illustrasjonsfoto fra Flesaker Koblingsstasjon. Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Innlegg kan sendes til debatt@tu.no. Rapportens hovedformål var å analysere markedskonsekvenser av kjernekraft i Norge, herunder hvordan en eventuell utbygging kan påvirke kraftbalanse, investeringer i annen produksjon og effektsituasjonen i kraftsystemet frem mot 2050. Analysen viser hvordan kjernekraft påvirker kraftsystemet innenfor gitte forutsetninger, men sier ikke at kjernekraft er den eneste løsningen, påpeker Kathrine Stene Bakke og Jon Rokne Bolkesjø i Afry. Foto: Ingar Sørensen/Afry Et av temaene i rapporten er forsyningssikkerhet og risiko for lasttap, altså knapphet på strøm.

Dette er analysert ved hjelp av den mye brukte indikatoren(LOLE), som viser ventet antall timer i året der etterspørselen etter kraft ikke kan dekkes. Metodisk er dette gjort gjennom time-for-time-simuleringer av kraftsystemet, der det tas hensyn til variasjoner i vær og tilfeldige utfall i kraftsystemet. Resultatene viser at risikoen for lasttap i scenarioene er lav, også uten kjernekraft, men vi finner en viss risiko for lasttap i Sørøst‑Norge (NO1).

I scenarioene der kjernekraft inngår, blir dette lave nivået av forventet lasttap i analysen ytterligere redusert eller fjernet. Det er samtidig viktig å understreke at rapporten ikke har som mål å vurdere hvilke tiltak som er best egnet til å håndtere en eventuell fremtidig risiko for lasttap, eller å rangere egnetheten av ulike teknologier opp mot hverandre.

Analysen viser hvordan kjernekraft påvirker kraftsystemet innenfor gitte forutsetninger, men sier ikke at kjernekraft er den eneste – eller nødvendigvis den mest hensiktsmessige – løsningen på en mulig effektutfordring. I praksis finnes det flere teknologier og virkemidler som kan bidra til å redusere risikoen for lasttap, avhengig av utfordringens omfang, varighet og geografiske plassering.

Eksempler på relevante løsninger kan være:Ny produksjonskapasitet, som for eksempel kjernekraft, vannkraft eller vindkraft Hvilke tiltak som er mest egnet, vil avhenge av hvor stor og hvor kritisk en eventuell effektutfordring faktisk ventes å bli. Eventuelle fremtidige utfordringer knyttet til lasttap bør møtes med en helhetlig vurdering av tilgjengelige teknologier og virkemidler, der både kostnader, systemeffekter og usikkerhet tas i betraktning.





