Anders Fogh Rasmussen's concerns about NATO and the future of defense alliances

The former Danish Prime Minister and NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen expresses his concerns about the current state of NATO and the uncertainty surrounding its future. He believes that the existing alliance is on the brink of falling apart and highlights the lack of commitment from President Donald Trump towards Article 5 of NATO, the collective defense principle. He emphasizes the importance of European self-sufficiency in defense issues and advocates for the establishment of a new European defense alliance free from dependence on the US.

Donald Trumps harde linje mot Nato vekker bekymring. Tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen tror alliansen er i ferd med å rykke ut. Anders Fogh Rasmussen mener det er på tide å etablere en ny forsvarsallianse i Europa, med stormakter som Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia som leder.

Ukraina bør tas opp som fullverdig medlem. Trumps manglende forpliktelser truer alliansens stabilitet. Arbeidende for europeisk selvstendighet i forsvarsspørsmål, mener Rasmussen at det er nødvendig med en ny forsvarsallianse for å kunne håndtere større militære trusler uten amerikansk hjelp





Politics Foreign Policy Europe Anders Fogh Rasmussen Nato European Defense Alliance Collective Defense Principle European Self-Sufficiency

