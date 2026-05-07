Anders forteller om destruktive forhold og veien til en bedre tilværelse

Anders forteller om sine erfaringer med et destruktivt forhold og hvordan han kom seg ut av det. Han beskriver hvordan partneren hans misbrukte sin skjønnhet for å kontrollere ham og hvordan han prøvde å bekjempe det ved å belåne boligen.

Hvis jeg viste hvor fortvilet jeg var, etterlignet hun meg med babystemme og sa: Jeg fikk høre at jeg var svak, lite mannig og uattraktiv.

At jeg burde skamme meg hvis jeg stilte spørsmål ved pengebruken hennes - taxiturer, drinker og kjoler - eller spurte hvor hun hadde vært når hun kom sjanglende hjem sent på natta. Da barn nummer to kom til verden, følte ikke Anders seg trygg på hvordan de små hadde det på dagtid. Han forsøkte å jobbe hjemmefra så mye han kunne.

Om kveldene, etter at han hadde laget mat og ryddet, fortsatte han å jobbe mens han ventet på at Anna skulle komme hjem fra byen. Hun lovet å søke hjelp, men gjorde det ikke. Samtidig kom han fra et miljø der ingen hadde skilt seg.

Alt han håpet på, var at Anna skulle bli like støttende som hun hadde vært i starten. skjønnhetsinngrep kunne få henne til å føle seg bedre og bli hans glade kone igjen, syntes Anders det hørtes "helt unødvendig" ut. Anders gikk så langt som å belåne boligen, men de kosmetiske inngrepene forbedret ikke forholdet. Det var da noe i meg brast. Jeg begynte å forstå at dette ikke var et sunt forhold, at jeg måtte komme meg ut.

Anders gruet seg for hvordan barna ville få det etter skilsmissen, og søkte om eneforsørgeransvar, men retten bestemte at barna skulle bo fast hos begge, annenhver gang. jobbet med å bygge opp selvfølelsen igjen. Han har hatt stor støtte i en gruppe som møtes jevnlig for å bearbeide traumer fra destruktive forhold. Det har vært utrolig godt å innse at jeg ikke er alene.

Som mann forventes det at man biter tennene sammen, men alt blir mye bedre hvis man tør å snakke om det man har opplevd. Min nye kjæreste er utrolig engasjert i dem. Det betyr så mye å få oppleve at vi er to voksne som bryr oss om barna, og at de får se hvordan et kjærlighetsfullt forhold egentlig skal være





