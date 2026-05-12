Andre banker følger Norges Bank og varsler rentehevinger etter økningen i styringsrenten.

Norges Bankhever styringsrenten og flere banker varsler nå rentehevinger som følge av denne økningen. Debatten er om Norges Bank vil heve renten til høsten. Noen banker varsler renteøkninger til høsten, mens andre tror norsk økonomi bør være klar for fortsatt strammere tider. Forbrukerrådet advarer at det også er mulig å forhandle med banken etter denne økningen, spesielt med tanke på boliglånet.

Vi tror Norges Bank mener alvor og vil heve renten en gang til i høsten, sier Nordeas økonomer. De varsler en styringsrente på 4,5 prosent.

Til høsten vil renten fortsette å øke. Forbrukerrådet advarer at du nå bør forhandle med banken, da en dyrere krone kan gjøre utenlandsturen billigere, men når høsten kommer, må alle med boliglån trolig stille sterkere. Pris- og lønnsveksten må nærme seg null før Norges Bank begynner å tenke på rentekutt igjen. Vi tror ikke det skjer i løpet av de neste to årene, sier sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norges Bank Rentekutt Boliglånsrente Høy Boliglånsrente Økning I Styringsrenten Rentehevinger Forbrukerrådet Finansportalen Forhandle Med Banken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jakten på Norges beste teknologi er i gangHvem synes du bør vinne årets Norwegian Tech Award?

Read more »

Jakten på Norges beste teknologi er i gangHvem synes du bør vinne årets Norwegian Tech Award?

Read more »

– Hagen etterlater seg en av Norges mest betydningsfulle private kunstsamlingerDirektør på Kunstsilo i Kristiansand mener Stein Erik Hagen løftet Norges posisjon som kunstnasjon.

Read more »

Norges delegasjon mottok advarsel om for mye og for lang seksuell oppførselDen europeiske kringkastingsunionen (EBU), som arrangerer Eurovision, advarte Norge om at artistenes sceneshow må tones ned for å unngå overstridende seksuelle skildringer. Norge representeres av Jonas Lovv med låten 'YA YA YA'.

Read more »