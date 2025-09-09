En analyse av Andre Onanas tid i Manchester United, som endte med fiasko og kraftig kritikk.

Andre Onana s tid i Manchester United ble en fiasko. Selv etter en lovende start, gikk det raskt galt for den tidligere Inter Milan-keeperen. English media har hygget ham frem som «Worst signing last 20 years», og det er vanskelig å argumentere mot. 2024-25 sesongen ble katastrofal for Manchester United , som endte på 15. plass på Premier League -tabellen, og Onana ble en symbolsk figur for deres fall.

Han ble et lett mål for motstanderlagene og hans utypiske feil gjorde at lagkameratene hans konstant måtte ofre for hans svakheter. Mange av feilene kom i avgjørende kamper, og han ble nærmest alene ansvarlig for Uniteds exit fra Champions League i 2023-24.En tilbakeblikk på Onanas kamper i Manchester United avslører en rekke kontroversielle øyeblikk. Han lot et svakt skudd fra Leroy Sane glipper forbi seg i en kamp mot Bayern München og sendte ballen rett til Dries Mertens mot Galatasaray, noe som resulterte i et rødt kort for Casemiro. Tyk siste kamp mot Galatasaray endte med tap, og Onana lot to frisparker fra Hakim Ziyech gå inn, deriblant et skudd fra sentral posisjon til tross for at han ikke var under press. Paul Scholes kritiserte Onanas prestasjoner skarpt, og hevdet at han skaper nervøsitet i hele laget. Onana ble også kritisert for arrogante uttalelser før kvartfinalen i Europa League mot Lyon, der han hevdet at Manchester United var «mye bedre» enn motstanderen. Som Bibelen hadde mennesket har Onana, men med mindre spektakulære feil, kunne fortsatt ikke forhindre tap mot Lyon etter å ha for lett opp værtThomas Bouanichs frisparken.Onana er eid til tyrkiske fotballklubben, men det er uklart hvorvidt han framtidige prestasjoner vil bli bedre enn sin bessede tid i Manchester United. Om han er den verste signeringen de siste 20 årene er et spørsmål om subjektiv vurdering. Det finnes flere kandidater på topplista





