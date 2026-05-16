Andreas Christensen gjenforlenger med Barcelona ved lavere lønn

Den danske midtstopperen Andreas Christensen har forlenget med Barcelona til 2028 til en lavere lønn. Han forventes å være klar til kamp mot Real Betis etter en lang skadeperiode.

Andreas Christensen har vært en svært viktig spiller for Barcelona , men skadene har gjort at enraktelse ikke var helt sikker. da Christensen forlot Chelsea i 2022, var mange skeptiske, men i Barcelona blomstret han sammen med Ronald Araújo og Jules Koundé, og han ble en av de mest verdifulle spillerne i laget.

Det har imidlertid vært mye skader de siste sesongene, og Christensen har kun spilt 97 kamper for klubben, langt færre enn han og klubben hadde håpet. Til tross for dette trives Christensen og familien så godt i Catalonia at han er villig til å takke nei til mer lukrative tilbud utenfor.

Det blir rapportert at han går ned i lønn for å blive i Barcelona med en toårig kontrakt, men noen mener at avtalen er på ett år med opsjon på ett år til. Uansett: Christensen vil forblive i Barcelona. Presidenten Joan Laporta har vært involvert i forlengelsen, og også trener Hansi Flick øster Christensen som en av de beste forsvarerne i klubben når han er frisk.

Christensen forventes å gjøre comeback denne helgen mot Real Betis etter en lang periode på sidelinjen. Han har allerede vunnet hättene i Catalonia og ser ut til at han bryr seg mer om å blive i klubben med økt respekt enn høyere løn





