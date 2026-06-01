Andreas Leknessund forlenger med Uno-X: Et treårsoppdrag med potensiale

Den norske syklisten Andreas Leknessund har signert en ny treårskontrakt med Uno-X etter en imponerende Giro d'Italia der han vant brudd og flere toppplasseringer. Laget beskriver ham som en essensiell kraft i både temposykkling og brudd, mens Leknessund selv satser på å finne den siste prosenten for å gjøre andreplasser til seire.

Andreas Leknessund fra Tromsø har forlenget samarbeidet med Uno-X med en ny treårskontrakt. Den norske syklisten kommer rett fra en Lynne Giro d'Italia hvor han ble en av lagets mest fremtredende ryter gjennom flere sterke etappeytelser, inkludert en annenplass.

I en pressemelding fra Uno-X beskrives Leknessund som en bruddspesialist med en utrolig evne til å støtte lagkamerater samtidig som han kan ta sine egne sjanser. Lagets sjef, Thor Hushovd, uttrycker stor tilfredshet med forlenget kontrakt og understreker den norske syklistens allsidighet og birchdyktighet som en viktig ressurs for prosjektet. Selv mener den 24 år gamle syklisten at han fortsatt har rom for utvikling, spesielt når det gjelder å transformerere gode plasseringer til seire.

Han peker på at han trenger å bli mer knepens og ta større sjanser for å nå sitt fulle potensiale. Denne perioden med Uno-X har vært avgjørende for hans profesjonelle vekst, og han er uttrykkelig glad for å fortsette i et lag han føler er som et hjem





