Andreas Velle gir seg som FpU-leder: Kritiserer regjeringen og ser fremover

Andreas Velle brukte sin avskjedstale på FpUs landsmøte til å kritisere regjeringen og fremheve partiets vekst. Lars Mikael Barstad Løvold forventes å ta over ledervervet.

Kortversjonen\Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Beskjeden kom under åpningen av FpUs landsmøte , som avholdes denne helgen på Quality Hotel Økern i Oslo. Velle fikk applaus fra salen da han gikk opp på talerstolen for å holde sin avskjedstale. Der oppsummerte han en periode med sterk vekst for ungdomspartiet – samtidig som han rettet skarp kritikk mot regjeringen.

\I talen trakk Velle frem hvordan FpU har gått fra 8,1 prosent i skolevalget i 2019 til 26 prosent i 2025, og dermed blitt landets største ungdomsparti. – Vi ble ikke bare størst, vi gjorde vårt beste skolevalg noensinne, sa Velle entusiastisk i talen. Samtidig brukte den avtroppende lederen store deler av talen på å angripe Arbeiderparti-regjeringen. – Absolutt alt har blitt dyrere på Støres og Stoltenbergs vakt. Velle trakk særlig frem økte priser, høye skatter og et krevende boligmarked for unge, og mente politikken gjør det vanskeligere for folk flest å få hverdagen til å gå opp. Han løftet også frem sentrale FrP-saker som lavere skatter, mer bruk av private helsetjenester, styrket eldreomsorg og økt satsing på politi og forsvar.\Selv om han nå gir seg som FpU-leder, er han ikke ferdig i politikken. Mot slutten av talen varslet Velle at han vil stille til valg som medlem av FrPs sentralstyre på partiets landsmøte i mai. Her kan du se hele talen til Velle: – Deilig å slippe Til VG sier Velle at avgangen skjer med blandede følelser: – Det er et tungt ansvar som det skal bli deilig å slippe. Samtidig har FpU betydd enormt mye for meg – jeg har vært medlem siden jeg var 16 år, og partiet har preget livet mitt i disse ni årene. Nytt sentralstyre i FpU Senere i dag skal et nytt sentralstyre velges. FpUs neste leder blir trolig Lars Mikael Barstad Løvold, som er enstemmig innstilt av valgkomiteen. De siste to årene har han vært 1. nestleder i sentralstyret. De øvrige innstilte kandidatene er: \Den avtroppende lederen i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Andreas Velle, brukte sin avskjedstale på landsmøtet til å kritisere Arbeiderparti-regjeringen og fremheve ungdomspartiets vekst de siste årene. Velle, som har vært leder i ungdomspartiet, benyttet anledningen til å takke medlemmer og oppsummere sin tid i vervet, samt legge frem sine tanker om fremtiden.\Velle fokuserte på FpUs suksess i skolevalg, hvor de har økt sin oppslutning betydelig. Han fremhevet også de utfordringene unge møter i dagens samfunn, spesielt knyttet til økonomi og boligmarkedet, og kritiserte regjeringens håndtering av disse spørsmålene. Velle understreket partiets ønsker om lavere skatter, bedre eldreomsorg, mer satsing på politi og forsvar, samt en større bruk av private helsetjenester. Han avslørte også at han ønsker å engasjere seg videre i politikken, og vil stille til valg i FrPs sentralstyre.\I tillegg til Velles tale, fokuseres det på valget av ny leder i FpU. Lars Mikael Barstad Løvold, som er innstilt av valgkomiteen, forventes å ta over ledervervet. Løvold har tidligere vært nestleder i sentralstyret, og hans valg markerer en ny æra for ungdomspartiet. Landsmøtet vil også behandle valg av nytt sentralstyre, der flere kandidater er innstilt for å fylle de ledige posisjonene. Det er forventet spenning rundt valgene, og hvordan det nye styret vil sette sitt preg på partiets fremtidige retning





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fpu Andreas Velle Landsmøte Arbeiderpartiet Lars Mikael Barstad Løvold

United States Latest News, United States Headlines

