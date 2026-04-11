Andreas Velle takker av som FpU-leder: Feirer vekst og kritiserer regjeringen

FpU-leder Andreas Velle brukte sin avskjedstale til å feire ungdomspartiets vekst og kritisere regjeringens økonomiske politikk. Han annonserte samtidig sitt kandidatur til FrPs sentralstyre.

Det erklærte han lørdag formiddag fra talerstolen under landsmøte t for partiets ungdomsorganisasjon, som avholdes denne helgen på Quality Hotel på Økern. Velle takket for seg som FpU-leder – og brukte sin siste tale til både å oppsummere en periode med kraftig vekst for partiet og rette skarp kritikk mot regjeringen. I talen trakk Velle frem hvordan FpU har gått fra 8,1 prosent i skolevalget i 2019 til 26 prosent i 2025, og dermed blitt landets største ungdomsparti.

– Vi ble ikke bare størst, vi gjorde vårt beste skolevalg noensinne, sa Velle entusiastisk i talen. Samtidig brukte den avtroppende lederen store deler av talen på å angripe Arbeiderparti-regjeringen. – Absolutt alt har blitt dyrere på Støres og Stoltenbergs vakt. Velle viste til økte priser, høye skatter og et vanskelig boligmarked for unge, og mente politikken gjør det vanskeligere for folk flest å få hverdagen til å gå opp. Han løftet også frem klassiske FrP-saker som lavere skatter, mer bruk av private helsetjenester, styrket eldreomsorg og økt satsing på politi og forsvar. Selv om han nå gir seg som FpU-leder, er han ikke ferdig i politikken. Mot slutten av talen varslet Velle at han vil stille til valg som medlem av FrPs sentralstyre på partiets landsmøte i mai. Til VG sier Velle at avgangen skjer med blandede følelser: – Det er et tungt ansvar som det skal bli deilig å slippe. Samtidig har FpU betydd enormt mye for meg – jeg har vært medlem siden jeg var 16 år, og partiet har preget livet mitt i disse ni årene. Her kan du se hele talen til Velle: Senere i dag skal et nytt sentralstyre velges. FpUs neste leder blir trolig Lars Mikael Barstad Løvold, som er enstemmig innstilt av valgkomiteen. De siste to årene har han vært 1. nestleder i sentralstyret.





