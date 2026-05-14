Andrij Jermak, tidligere stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj, varetektsfengslet i Kyiv

Andrij Jermak, tidligere stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj, ble varetektsfengslet i Kyiv torsdag med en midlertidige fengselsstraff på 60 dager. Domstolen åpnet for at han kunne slippe fengsling hvis han betalte en sum tilsvarende rundt 30 millioner kroner i kausjon. Jermak nektet å betale, og advokatene hans planlegger å anke avgjørelsen.

Andrij Jermak , tidligere stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj , ble varetektsfengslet i Kyiv torsdag med en midlertidige fengselsstraff på 60 dager. Domstolen åpnet for at han kunne slippe fengsling hvis han betalte en sum tilsvarende rundt 30 millioner kroner i kausjon.

Jermak nektet å betale, og advokatene hans planlegger å anke avgjørelsen. Tidligere i uken ble en av Zelenskyjs tidligere stabssjefer siktet for omfattende korrupsjon, men navnet på vedkommende ble ikke offentliggjort. I en uttalelse sa antikorrupsjonsbyrået at den tidligere stabssjefen var mistenkt for å ha vært med i en gruppe som har hvitvasket i underkant av 100 millioner kroner gjennom et eksklusivt boligprosjekt nær hovedstaden Kyiv.

Jermak har hatt stor innflytelse over store deler av ukrainsk politikk selv om han ikke var folkevalgt. Han sa opp jobben som stabssjef i november i fjor etter en opprydding i regjeringen





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andrij Jermak Volodymyr Zelenskyj Kyiv Rettsmøte Varetektsfengsling Korrupsjon Boligprosjekt Hvitvasking Innflytelse Folkevalgt Opprydding Presidentkontoret

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjonEn av president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjefer er siktet for korrupsjon, ifølge det ukrainske antikorrupsjonsbyrået.

Read more »

Kreml signaliserer slutt på krigen i UkrainaKreml har lagt frem nye uttalelser om at krigen i Ukraina nærmer seg en avslutning, og pekte på at en beslutning fra Zelenskyj om Donetsk er nøkkelen. Forskeren Tor Bukkvoll mener presset på Putin øker, mens militærparaden i Moskva viste både styrke og ambisjon om videre intensivering av kampene.

Read more »

Ukrainas antikorrupsjonsdomstol påfører pågripelse av Andrij Jermak, tidligere stabssjef for ZelenskyjUkrainas antikorrupsjonsdomstol har påført pågripelse av Andrij Jermak, en tidligere stabssjef og en nær alliert av president Volodymyr Zelenskyj. Jermak er siktet for hvitvasking av penger, og domstolen har fastsatt en kausjon på 140 millioner hryvnia, tilsvarende rundt 3,2 millioner dollar.

Read more »

Ukrainas antikorrupsjonsdomstol pålegger Andrij Borysovytsj Jermak 60-dagers varetektsfengslingAntikorrupsjonsdomstolen i Ukraina har besluttet at Andrij Borysovytsj Jermak skal varetektsfengsles i 60 dager. Kausjonen er satt til 140 millioner hryvnja – tilsvarende mange titalls millioner norske kroner. Jermak er mistenkt for et straffbart forhold etter del 3 av artikkel 209 i Ukrainas straffelov, ifølge domstolens kjennelse 14. mai.

Read more »