Andy Burnham vant suppleringsvalg i Makerfield i Manchester

Labour-veteran Andy Burnham vant torsdagens suppleringsvalg i Makerfield i Manchester, som kan bety lederstrid i Labour og slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Etter å ha vunnet torsdagens suppleringsvalg og sikret seg en plass i Parlamentet, kan Burnham utfordre partileder og statsminister Keir Starmer og gå helt til topps i britisk politikk.

Labour -veteran Andy Burnham vant torsdagens suppleringsvalg i Makerfield i Manchester . Det kan bety lederstrid i Labour og slutten på Keir Starmer s tid som statsminister. Etter å ha vunnet torsdagens suppleringsvalg og sikret seg en plass i Parlamentet, kan Andy Burnham utfordre partileder og statsminister Keir Starmer og gå helt til topps i britisk politikk.

Burnham ledet an på målingene, men stilte mot 13 andre kandidater, inkludert Robert Kenyon fra Reform UK, som var regnet som den største utfordreren. Reform UK er det høyrepopulistiske partiet til Nigel Farage, som har vokst dramatisk de siste årene og vant lokalvalg over hele England i mai. Kenyon er en lokal rørlegger fra Wigan som nylig ble valgt til bystyret. Den nyvalget parlamentarikeren har vært ordfører i Stor-Manchester i tre perioder og tilhører "den myke venstresiden" i partiet.

Han var parlamentsmedlem fra 2001 til 2017 og satt i regjering under Tony Blair og Gordon Brown. Han har vært sterkt kritisk til statsminister Keir Starmer, og mange ønsker ham som ny partileder og regjeringssjef. Formelt har det ikke vært mulig før nå, ettersom kun parlamentsmedlemmer kan få toppvervet i partiet. Valgdeltakelsen i Makerfield endte på 58,7 prosent, drøyt 6 prosentpoeng mer enn i parlamentsvalget for to år siden.

Det var også suppleringsvalg i to skotske valgkretser torsdag. I Aberdeen South vant Douglas Lumsden fra De konservative, som dermed overtok et mandat fra Det skotske nasjonalistpartiet (SNP). Sistnevnte parti beholdt mandatet i Arbroath and Broughty Ferry, der Lara Bird vant suppleringsvalget





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