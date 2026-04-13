Anettes historie: Kampen mot fødselsskader og viktigheten av åpenhet

Anette Kvernvik deler sin personlige historie om fødselsskader, smerter, isolasjon og veien til bedring. Hun belyser viktigheten av åpenhet, tidlig hjelp og bedre oppfølging etter fødsel for å takle konsekvensene av fødselsskader.

Anette husker godt en morgen hun skulle levere i barnehagen. Hun satte seg ned for å hjelpe sønnen med skoene. Plutselig kjente hun en lukt, og mistanken hennes var at det måtte være bleieskift. Da hun sjekket, innså hun at lukten ikke kom fra sønnen. Denne hendelsen ble starten på en langvarig kamp mot fødselsskader som skulle endre livet hennes.

Tusenvis av fødsler skjer i Norge hvert år, og heldigvis går det bra for de fleste mødre og barn. Dessverre er det en liten andel kvinner som opplever alvorlige skader på lukkemusklene rundt endetarmen. Disse skadene kan føre til inkontinens, tap av kontroll over urin og avføring, og drastisk redusere livskvaliteten. Anette Kvernvik er en av dem. I hennes tilfelle startet problemene rett etter fødselen av sønnen hennes for nesten 18 år siden. Hun ble operert like etter fødsel for å reparere skader på de ytre musklene ved endetarmsåpningen. Selv om operasjonen var vellykket i utgangspunktet, begynte Anette å oppleve smerter, lekkasjer og ufrivillig avføring i undertøyet. Dette begrenset henne sterkt i hverdagen, og hun følte seg isolert. Hun turte ikke alltid å gå ut eller på butikken, og selv enkle oppgaver som å levere i barnehagen ble en utfordring.

Kampen for å bli tatt på alvor var lang og frustrerende. Hun opplevde å bli avfeid som at lekkasjer var “normalt”. Først da sønnen var ni måneder gammel, ble hun undersøkt og fikk bekreftet at noe var galt. Det viste seg at nervene var skadet, selv om muskelen var intakt. Etter å ha blitt henvist til Akershus universitetssykehus fikk hun en pacemaker for å stimulere nervene som kontrollerer bekkenbunnen, i håp om bedring. Dessverre fungerte ikke dette optimalt. Løsningen ble stomi, også kjent som utlagt tarm. For Anette var dette en stor lettelse. Selv om det ikke var en perfekt løsning, følte hun seg mye bedre etter å ha fått stomi.

Anette delte åpent sin historie gjennom blogging, i håp om å bryte ned tabuer rundt fødselsskader og hjelpe andre kvinner. Hun ønsker nå at kvinner følges tettere opp etter fødsel, og at det gis mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for de som er rammet. Hun understreker viktigheten av å søke hjelp raskt dersom man opplever plager. Hun ønsker også å fremheve at lekkasjer ikke er normalt, og oppfordrer kvinner til å snakke om det og søke hjelp.

Fødselsskader klassifiseres etter graden av skade, alt fra overfladiske rifter til alvorlige skader på musklene. De siste ti årene har det vært en nedgang i alvorlige fødselsskader, takket være et nasjonalt program, systematisk opplæring av helsepersonell, forebygging og økt kunnskap. Men det er fortsatt kvinner som sliter. Hanne Sether Lilleberg, lege i gynekologi og fødselshjelp på Ahus, fremhever at det jobbes aktivt med å forebygge rifter og gi best mulig behandling når skader oppstår. Hun understreker også viktigheten av oppfølging fra seks til tolv måneder etter fødsel, med kartlegging av plager og grundige undersøkelser.

Anette sin åpenhet er viktig for å belyse problematikken rundt fødselsskader og hvordan det kan påvirke livet til kvinner. Hun ønsker å skape en tryggere arena for å snakke om disse problemene og oppfordrer andre kvinner til å søke hjelp og støtte.





