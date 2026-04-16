Ankeutvalget opphever suspensjon av Njie-brødrene

Ankeutvalget har opphevet NFFs suspensjon av KFUM-spillerne Moussa og Bilal Njie fra trening og spill. Utvalget mener påtalenemnda manglet tilstrekkelig hjemmel for suspensjonen. Saken knytter seg til mistanke om kampfiksing.

Ankeutvalget har opphevet vedtakene om å suspendere KFUM-spillerne Moussa og Bilal Njie fra trening og spill. Norges Fotball forbund ( NFF ) opplyser at ankeutvalget har kommet til at påtalenemnda manglet tilstrekkelig hjemmel til å ilegge suspensjon i disse sakene. De to spillerne ble opprinnelig suspendert av NFF s påtalenemnd 20. mars, med en varighet på to måneder fra deltakelse i konkurranse og organiserte treninger.

Advokat Jonas Berge, som representerer en av Njie-brødrene, uttrykker tilfredshet med avgjørelsen. Han beskriver konklusjonen som riktig og i tråd med det de har anført i forbindelse med anken. Berge kritiserer prosessen der spillere ilegges et yrkesforbud uten tilstrekkelig lovgrunnlag. Han påpeker at påtalenemnda var klar over problematikken, men at saken kunne ha blitt avklart på en enklere måte enn å involvere ankeutvalget.

Den daglige lederen i KFUM, Thor-Erik Stenberg, bekrefter at Njie-brødrene foreløpig holdes utenfor klubbens treninger og kamper, til tross for ankeutvalgets opphevelse. Stenberg sier at klubben tar avgjørelsen til etterretning og forventer at NFF vil fortsette saksbehandlingen. Han understreker viktigheten av at saken prioriteres høyt, både av hensyn til spillerne og klubben, og at de må forholde seg til den videre saksgangen. Stenberg håper på en rask avklaring fra NFFs påtalenemnd.

Leder for påtalenemnda, Marit Fiane Grødum, forklarer videre at saker som omhandler regler om manipulering av idrettskonkurranser, krever at en eventuell suspensjon fremmes gjennom en begjæring til doms- og sanksjonsutvalget. Nemnda vil innen kort tid vurdere om en slik begjæring skal fremmes. Verken Moussa eller Bilal Njie erkjenner straffskyld for anklagene som er rettet mot dem. Totalt åtte personer er siktet for bedrageri knyttet til pengespill på fotballkamper. Mistanken gjelder enkelthendelser i kamper, og politiet har indikasjoner på at den påståtte kampfiksing ikke har påvirket kampresultater. Siktelsen omfatter ifølge politiet tre kamper.

Selv om ankeutvalget har opphevet suspensjonen, betyr det ikke at saken er avsluttet for spillerne. NFFs påtalenemnd kan fortsatt velge å forfølge saken og eventuelt be om en ny suspensjon gjennom riktig prosedyre. Dette reiser spørsmål rundt rettssikkerheten for spillerne og behovet for klare retningslinjer i slike saker. Utfallet av den videre etterforskningen og eventuelle sanksjoner vil ha stor betydning for spillerne og fotballmiljøet generelt. Situasjonen illustrerer også kompleksiteten i saker som involverer mistanke om kampfiksing og de juridiske utfordringene som oppstår i håndteringen av slike saker innen idretten.





