En blind og funksjonshemmet mann ble arrestert i London for å markere sin støtte til Palestina Action. Denne hendelsen skjer som en del av en større trend med arrestasjoner av demonstrantene som opptrer på vegne av Palestina Action.

Mike Higgins, en 62 år gammel mann som er både blind, rullestolbruker og har hørselsproblemer samt andre fysiske utfordringer, ble arrestert i nærheten av britenes parlament i London. Arestasjonen skjedde fordi han holdt et skilt med teksten «Jeg motsetter meg folkemord. Jeg støtter Palestine Action». Pennsylvania Action er en britisk aktivistgruppe som bekjemper israels okkupasjon av Palestina . Higgins uttrykker sin forferdelse over at han igjen blir arrestert under terrorloven.

Han mener det er absurd i lys av at han bare holder et skilt. \Lørdag ble nesten 900 personer arrestert under en demonstrasjon i London som støttet Palestine Action. Mange arrestasjoner skjedde grunnet det å holde stillbilder. Ifølge London-politiet var 857 av de arrestert lørdag arrestert under terrorloven for å støtte en forbudt organisasjon. Politiet hevder at aktivistene var godt organisert og utnyttet masker for å skjule identiteten sin. De mener at aktivistene utførte voldelige handlinger for å skape uro, men Defend Our Juries, organisasjonen som arrangerte demonstrasjonen, avviser påstandene om vold. \Higgins istes et av de 532 personene som ble arrestert under en tidligere demonstrasjon 9. august. Videoer av Higgins arrestasjon har blitt sett millioner av ganger på sosiale medier. Under lørdagens demonstrasjon måtte politiet bære Higgins gjennom folkemengden for å komme til en utgang. En stor folkemengde samlet seg rundt betjentene og ropte «Skam dere» da de arresterte Higgins. Han sier at folk var rettferdig sinte over at politiet arresterte folk, spesielt en gammel, blind og fysisk funksjonshemmet mann. \ Palestine Action ble forbudt etter at aktivister brøt seg inn på en luftforsvarsbase i juni og sprayet rød maling på to militærfly. Skadene ble anslått til 7 millioner pund. Å være medlem av eller støtte gruppen kan nå straffes med opptil 14 års fengsel. Palestine Action har støtte fra kjente kulturpersonligheter som Sally Rooney og Robert Del Naja. Gruppen har utfordret forbudet i retten, og British High Court tilstyrket gruppen å føre saken til retten. Regjeringen har anket avgjørelsen, og neste høring er i slutten av september





