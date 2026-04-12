Anklager om valgfusk preger valget i Ungarn

Rett før valget i Ungarn avsluttes, hagler anklagene om valgfusk fra begge sider. Opposisjonen og regjeringspartiet Fidesz utveksler anklager om urettmessig påvirkning av valget, inkludert påstander om stemmekjøp og spredning av desinformasjon. Høy valgdeltagelse og spenning preger stemningen i forkant av resultatet.

Samtidig som valget i Ungarn nærmet seg slutten, haglet anklagene om valgfusk fra begge sider. Den Orban-vennlige nettavisen Origo hevdet at utfordrerpartiet Tisza drev med valgfusk. Men Orbáns eget parti, Fidesz , ble også utsatt for lignende anklager. Øst-Europa-ekspert Eva Sarfi kommenterte at dette var et tegn på press mot den sittende regjeringen, og at anklagene neppe ville få betydning med mindre valgresultatet ble svært jevnt.

Hun påpekte at det endelige resultatet først ville være klart om flere dager på grunn av opptelling av brevstemmer. Valgdeltagelsen var rekordhøy, med 77,80 prosent som hadde stemt innen klokken 18:30. Opposisjonsleder Peter Magyar uttrykte optimisme etter at valglokalene stengte, og kalte det et viktig valg for ungarerne. \I Budapest var stemningen rolig, og lite tydet på at valget snart skulle avsluttes. VGs utenrikskommentator påpekte at dette var det første valget på mange år der opposisjonen hadde en reell sjanse til å vinne. Hun beskrev stemningen som 'stille før stormen', og at mange var spente på utfallet. Valgkampen hadde vært preget av en intens kamp på nett. Ifølge Reuters hadde dataanalysebyrået Vox Harbor analysert en rekke meldinger og innlegg på Telegram, som syntes å være en orkestrert kampanje for å skape frykt for Ungarns fremtid dersom Magyar skulle vinne. En stor andel av de som publiserte disse meldingene hadde tilknytning til Russland, noe som har ført til spekulasjoner om russisk innblanding. Opposisjonen hevder at Orban og Fidesz brukte tradisjonelle og sosiale medier, samt AI-generert innhold, i en omfattende desinformasjonskampanje. Fidesz på sin side hevdet at de kun presenterte fakta for velgerne. \Anklager om systematisk stemmekjøp mot den sittende regjeringen kom også frem i dokumentaren 'The Price of the Vote'. Dokumentaren, som hadde blitt sett av millioner, anklaget Fidesz for å ha kjøpt stemmer, særlig i fattige landsbyer. Her skal kvinner ha blitt tilbudt penger, matvarer og i enkelte tilfeller narkotika for å stemme på Fidesz. En politimann med skjult identitet uttalte at dette skjedde i stor skala. Dokumentaren viste hvordan systemet fungerte i fattige distrikter og landsbykommuner, og filmskaper Áron Tímár hadde intervjuet flere personer involvert i stemmekjøpet. Ifølge filmen ble det planlagt å kjøpe så mange som 500.000 stemmer før valget. Dette maler et bilde av et valg preget av anklager om manipulasjon og forsøk på å påvirke resultatet, med store spørsmål om rettferdigheten i valget og fremtiden for ungarsk demokrati





