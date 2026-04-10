Anmeldelse: «LIS» – En realistisk og spennende skildring av livet på et norsk sykehus

«LIS» er et norsk sykehusdrama som gir et innblikk i hverdagen til leger og pleiere på Sykehuset Innlandet. Serien er både dramatisk, voldsom og spennende, og tar opp viktige temaer knyttet til helsevesenet. Anmeldelsen roser skuespillerprestasjonene og den realistiske skildringen av livet på et sykehus, selv om romansene er seriens svakeste punkt. Serien er forventet å bli en seer-suksess.

Anmeldelse av « LIS » • Medvirkende: Elpida Stojcevska, Deniz Kaya, Sofia Tjelta, Taume Dery, Anders Baasmo, Thomas Gullestad, Cathrine Frost Andersen, Hannah Haslie, Kenneth Homstad, Andreas Stoltenberg Granerud m. fl. • Serieskaper: Karianne Lund • Konseptuerende regissør: Eirik Svensson • Episodeforfatter: Hege Gaarder Nordlie • Episoderegissør: André Chocron, Ida Sagmo Tvedte • Norsk sykehusdrama i åtte episoder • Premiere på NRK lørdag 11. april og på NRK 1 søndag 12. april kl. 21:00.

Det er en intens tirsdag for Petra (Elpida Stojcevska), en LIS-lege i spesialisering. Hun skal ha sin første nattevakt på Sykehuset Innlandet, sammen med tre kolleger: Joakim (Deniz Kaya), Samuel (Taume Dery) og Kissy (Sofia Tjelta). Petra er en LIS1, det vil si i starten av sin obligatoriske praktiske tjeneste, som tidligere kalt turnuslege. Hun er litt engstelig av natur, men med et sterkt kall og den hippokratiske eden høyt prioritert. Noen ganger kanskje for høyt? Petras omsorg for pasientene er så stor at hun ofte havner i konflikter med leger og pleiere som har mer erfaring. Kolleger som har overlevd «moderniseringer» og lært at pasienten ikke alltid har rett i det offentlige helsevesenet. Et system der ressursene alltid er begrenset, en utfordring som personifiseres av sykehusdirektør Bjørn Ivar (Henrik Rafaelsen), som har grunn til å være bekymret. Petra gjør feil, som alle andre. Men når hun gjør feil, kan det stå om liv eller død. Vil hun klare å holde hodet kaldt i møte med den alvorlig forbrente jentungen? Vil hun klare å overbevise den kravstore familien om at legene har gjort alt de kan? Skulle den gamle damen egentlig reddes? Det blir en del kjeft å få. Fra overarbeidede kirurger (Anders Basmo, Andreas Stoltenberg Granerud, Thomas Gullestad), trønderske sykepleiere (Kenneth Homstad) og hjertet i hele operasjonen, Anne Kathrine (Cathrine Frost Andersen, som selv er sykepleier i virkeligheten). Hun er kvinnen som organiserer og fordeler ressursene. Heldigvis har Petra støtte fra de yngre kollegene. Kissy er alltid støttende, den sympatiske pleieren Mari (Hannah Haslie) og Joakim, som ikke bare er sykehusdirektørens sønn, men også høy, mørk og mystisk. Petra er i ferd med å forelske seg i Joakim, og romantikk ligger i luften. Til tross for at Petra har en kjæreste, Mathias (Jakob Fort), som er usikker på om han vil forlate livet i hovedstaden. Romantikken mellom Petra og Joakim er ikke den eneste i serien. Vi får høre om flere forhold, både pågående og avsluttede. Kjærester, eks-kjærester og flørting forekommer overalt. Etter min mening er romansene det svakeste aspektet ved «LIS». Det virker som om serieskaperne ikke har tålmodighet til å la forholdene utvikle seg naturlig. De andre kjærlighetsforholdene føles også litt overfladiske. Heldigvis er det mer spenning i de mange medisinske krisene, som virker troverdige og gir et godt inntrykk av kunnskapsbredden legene og pleierne må ha. Den lange listen av fagfolk som takkes i rulleteksten gir trygghet. Skuespillet i birollene er utmerket, i alle aldre. Akuttmottaket er dramatisk, voldsomt og spennende, komplett med operasjons-scener som er krevende å se på. Selv om serien ikke når de samme ekstreme høyder som «The Pitt», kompenserer den med å speile vår egen virkelighet: Et norsk drama, på norsk, om vårt helsevesen, våre helsearbeidere og deres utfordringer. Dette er verdifullt. Cathrine Frost Andersen er et funn. Og Elpida Stojcevska, som nesten debuterer, er gripende i en rolle som kan bli monoton, men som likevel er rørende. Årsaken til at vi ikke blir godt kjent med henne med én gang, er sannsynligvis at serieskaperne ønsker å følge henne over flere år og sesonger. De gir oss akkurat nok til å bli engasjert, og holder igjen resten. Dette kan bli en suksess. Serien er både spennende og rørende, og gir et realistisk innblikk i livet på et norsk sykehus. Skuespillerprestasjonene er sterke, og serien tar opp viktige temaer knyttet til helsevesenet





