Anmeldelse: «LIS» – Et innsyn i livet som LIS-lege i Norge

Anmeldelse av den nye norske dramaserien «LIS» som følger en ung lege i spesialisering ved Sykehuset Innlandet. Serien utforsker utfordringene, dramaet og romantikken i hverdagen på et norsk sykehus. Med Elpida Stojcevska i hovedrollen og et sterkt ensemble, er dette en serie som gir et realistisk og engasjerende bilde av det norske helsevesenet.

Anmeldelse «LIS» er en ny norsk dramaserie som tar oss med inn i hverdagen til legene i spesialisering (LIS) ved Sykehus et Innlandet. Serien følger Petra, en ung LIS1-lege som er helt i starten av sin karriere, og hennes utfordringer i møte med presset, de etiske dilemmaene og de emosjonelle påkjenningene som følger med jobben.

Med Elpida Stojcevska i hovedrollen, sammen med et ensemble av dyktige skuespillere som Deniz Kaya, Sofia Tjelta, Taume Dery, Anders Baasmo, Thomas Gullestad, Cathrine Frost Andersen, Hannah Haslie, Kenneth Homstad og Andreas Stoltenberg Granerud, skapes et realistisk og engasjerende bilde av livet på et norsk sykehus. Serien er skapt av Karianne Lund og har Eirik Svensson som konseptuerende regissør. Hege Gaarder Nordlie er episodeforfatter, mens André Chocron og Ida Sagmo Tvedte står for episoderegien. Premieren på NRK var 11. april, og serien vises også på NRK 1. \Petras første nattevakt blir en nervepirrende opplevelse. Sammen med kollegene Joakim, Samuel og Kissy kastes hun inn i en verden av akutte situasjoner, krevende pasienter og et helsevesen som er presset på ressurser. Hun må håndtere alt fra alvorlige ulykker til komplekse medisinske tilfeller, samtidig som hun kjemper med sine egne usikkerheter og mangel på erfaring. Petras medfølelse for pasientene hennes fører ofte til konflikter med mer erfarne kolleger, som har lært å navigere i systemet på en annen måte. Serien utforsker også forholdet mellom Petra og Joakim, sykehusdirektørens sønn, som utvikler seg til en romantikk. I tillegg til de medisinske utfordringene, utforsker serien også de personlige livene til legene og pleierne. Det er flørting, kjærester og eks-kjærester i korridorene på sykehuset. Serien gir et innblikk i de tøffe avgjørelsene helsepersonell må ta, og de etiske dilemmaene de møter. \«LIS» er en serie som klarer å kombinere spenning, drama og realisme på en overbevisende måte. Skuespillet er gjennomgående sterkt, spesielt i birollene, og skildringen av det norske helsevesenet er både troverdig og engasjerende. Serien byr på en rekke medisinske kriser som gir et godt innblikk i bredden av kunnskap og ferdigheter som kreves av helsepersonell. Selv om romantikken i serien kan føles noe svak, er de medisinske aspektene og skuespillet så sterkt at det mer enn kompenserer for det. Serien har også en viktig funksjon i å vise frem aldrende og skrøpelige kropper, noe som er sjeldent på TV. Elpida Stojcevska gjør en gripende debut som Petra, og Cathrine Frost Andersen leverer en sterk prestasjon. Serien har potensial til å bli en stor suksess. Den er en hyllest til de som jobber i helsevesenet, og en påminnelse om viktigheten av omsorg og medmenneskelighet. «LIS» er en serie som definitivt er verdt å se





LIS Sykehus Drama NRK Elpida Stojcevska Norsk Serie Anmeldelse Helsevesen Lege Romantikk

