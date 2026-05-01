Anne B. Ragde kritiserer Croque Monsieur på Pascal – konditoreier svarer

Forfatter Anne B. Ragde delte sin skuffelse over en Croque Monsieur fra Pascal Konditori i Trondheim på Instagram. Konditoreier Pascal Dupuy svarte på kritikken og tilbød Ragde en ny toast.

Forfatter Anne B. Ragde (68) opplevde en skuffende lunsj på Pascal Konditori i Trondheim sentrum tidligere denne uken. Hun bestilte en Croque Monsieur , men ble svært misfornøyd med resultatet.

Ragde delte sin frustrasjon på Instagram, hvor hun beskrev toasten som en "klump med fett" og mente den ikke var verdt prisen hun betalte – hundre kroner. Hun uttrykte at hun enkelt kunne ha laget en bedre toast selv og at hun ikke ville skynde seg tilbake til konditoriet. Pascal Dupuy (61), daglig leder og eier av Pascal Konditori, reagerte på Ragdes kritikk. Han uttrykte uforståelse for hennes opplevelse, da Croque Monsieur er en av deres mest populære lunsjretter.

Dupuy forklarte at toasten dessverre hadde blitt varmet i feil ovn – den skulle vært toastet – og at de hadde beklaget feilen til kunden. Han tilbød Ragde en gratis Croque Monsieur for å gi henne en bedre smaksopplevelse. I en kommentar på Instagram understreket Dupuy viktigheten av konstruktiv kritikk og påpekte at negativ kritikk kan virke demotiverende på unge ansatte. Han oppfordret til å løfte frem yngre generasjoner i stedet for å kritisere dem for små feil.

Saken har også engasjert journalist og tidligere TV 2-profil Fredrik Græsvik (59), som støttet Ragdes utblåsning på sosiale medier. Græsvik argumenterte for at deling av både positive og negative opplevelser på sosiale medier er viktig for å hjelpe andre med å ta informerte valg og for å motivere bedrifter til å forbedre seg. Han påpekte at dårlige tilbakemeldinger kan være smertefulle, men også lærerike.

Diskusjonen har satt fokus på balansen mellom å gi ærlig kritikk og å ta hensyn til de ansatte som kan bli påvirket av den. Saken illustrerer også hvordan sosiale medier kan fungere som en plattform for å dele forbrukererfaringer og skape dialog mellom kunder og bedrifter





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anne B. Ragde Pascal Konditori Croque Monsieur Instagram Kritikk Sosiale Medier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ordet er ikke fritt på HaukelandOverlege Anne Berit Guttormsen advarer om maktarroganse, manglende transparens og munnkurv på Haukeland universitetssjukehus, og frykter nedbygging av tilbudet til døende og alvorlig syke pasienter.

Read more »

Premiere på «The Devil Wears Prada 2»: Kjendiser på den røde løperenOpplev stjernenes ankomst til premieren av den etterlengtede oppfølgeren «The Devil Wears Prada 2» med Meryl Streep og Anne Hathaway.

Read more »

Anne Holt reagerer: – Gått fullstendig av hengsleneForfatteren er sjokkert over måten Epstein-saken diskuteres på i sosiale medier og podkaster.

Read more »

Anne B. Ragde kritiserer Pascal Konditori etter skuffende Croque MonsieurForfatter Anne B. Ragde har delt sin misnøye med en Croque Monsieur fra Pascal Konditori i Trondheim på Instagram. Hun mener retten var av dårlig kvalitet og ikke verdt prisen. Konditoriets eier inviterer henne nå tilbake for en ny opplevelse.

Read more »

Anne B. Ragde kritiserer Croque Monsieur på Pascal KonditoriForfatter Anne B. Ragde uttrykte sin skuffelse over en Croque Monsieur hun kjøpte på Pascal Konditori i Trondheim, og delte sin frustrasjon på Instagram. Konditoriet svarer og inviterer henne tilbake for en ny opplevelse.

Read more »

Hjem til Zanzibar: Sputniks Telemark er varmere enn Zanzibar!Knut «Sputnik» Storbukås opplever at Telemark slår Zanzibar i temperatur. Dagbladet besøkte artisten hjemme i Drangedal på en usedvanlig varm aprildag, og fikk høre om Sputnik-trusenes enorme popularitet og en kritisk anmeldelse av Pascal Konditori.

Read more »