Anne Hathaway om popstjerne-rollen: – Jeg hadde ikke peiling på hvordan man synger i en mikrofon

Anne Hathaway avslører at hun slet med å finne sin plass som popstjerne i filmen «Mother Mary», og innrømmer at hun ikke føler seg som en naturlig artist. Hun er også aktuell i «The Devil Wears Prada 2» og flere andre filmer.

Anne Hathaway er for tiden i rampelyset med to kommende filmer, en etterlengtet oppfølger til « The Devil Wears Prada » og den spennende « Mother Mary », hvor hun tar steget inn i popstjernens verden.

Skuespilleren avslører i et intervju med New York Times at rollen i «Mother Mary» krevde omfattende sangtrening over flere år, men at hun innerst inne ikke føler seg som en naturlig popartist. Hun beskriver utfordringene med å fremføre sanger av artister som FKA Twigs, Jack Antonoff og Charli XCX, og innrømmer at hun følte seg helt ute av sitt element da hun skulle synge inn i en mikrofon.

Hathaway forklarer at forskjellen mellom å stå på scenen som skuespiller og som artist er enorm. Mens skuespill lar henne jobbe gjennom et filter og unngå å avsløre hele sin personlighet, krever popmusikken en tilsynelatende uanstrengt kraft som hun sliter med å mestre. Hun understreker at hun ikke er komfortabel med å blottstille seg for et stort publikum, og at hun ikke ser på seg selv som en popstjerne.

Hathaway, som nylig ble kåret til verdens vakreste kvinne av People Magazine, reflekterer over sin arbeidsmoral og det intense tempoet hun holder i år. Med hele fem filmer på gang – «The Devil Wears Prada 2», «Mother Mary», «The Odyssey», «Verity» og «The End of Oak Street» – innrømmer hun at det er en krevende situasjon, spesielt med tanke på at hun har to små barn.

Hun ser imidlertid på denne perioden som en unik mulighet, og tror ikke hun vil få en lignende sjanse når barna er voksne og hun har passert 50 eller 60 år. Hun beskriver det som en engangshendelse som hun ønsker å nyte fullt ut. Skuespilleren deler også sine tanker om det å balansere karriere og familieliv, og erkjenner at det høye tempoet ikke er bærekraftig i lengden.

Hun er tydelig på at hun prioriterer familien sin, men samtidig ønsker å gripe de mulighetene som byr seg.

«The Devil Wears Prada 2» har premiere 1. mai både i USA og Norge, mens «Mother Mary» foreløpig kun har fått premieredato i utlandet. Hathaway har tidligere blitt intervjuet flere ganger av VGTV, og hennes popularitet og talent har gjort henne til en av de mest ettertraktede skuespillerne i Hollywood. Hun er kjent for sin allsidighet og evne til å takle ulike roller, og har vunnet en rekke priser for sine prestasjoner.

Denne gangen utfordrer hun seg selv på en ny måte ved å ta steget inn i musikkens verden, og selv om hun ikke føler seg som en popstjerne, har hun vist at hun er villig til å prøve nye ting og utvide sine kreative grenser. Fans kan glede seg til å se henne i både «The Devil Wears Prada 2» og «Mother Mary», og følge med på hennes videre karriere





