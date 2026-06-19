Anne Hathaway venter sitt tredje barn

Hollywood-stjernen Anne Hathaway har delt den gledelige nyheten om at hun venter barn nummer tre gjennom en hjertevarm video på Instagram.

Anne Hathaway , en av Hollywood s mest beundrede og talentfulle skuespillere, har nå delt en personlig og rørerende nyhet med sine millioner av følgere på sosiale medier.

Gjennom en video på Instagram har den 43 år gamle stjernen bekreftet at hun og ektemannen Adam Shulman venter sitt tredje barn sammen. Videoen, som raskt gikk viralt, er preget av en enkel, men dyptfølt estetikk. I klippet ser man Hathaway gå rolig mot kameraet, kledd i en lett og luftig hvit kjole som understreker den lykkelige anledningen.

Mens den nostalgiske og romantiske låten Baby I’m Yours av Barbara Lewis spilles i bakgrunnen, avslører hun gradvis sin voksende baby mage ved å slippe armene ned fra magen. Med et strålende smil og et kjærlig klem rundt magen løper hun deretter ut av bildet, noe som etterlater seerne med en følelse av ren glede. I bildeteksten skriver hun kort og konsist: x Baby, I’m yours x, noe som bekrefter den lykkelige tilstanden uten behov for lange forklaringer.

Dette nye tilskuddet til familien kommer på et tidspunkt hvor Hathaway uttrykker stor tilfredshet med både privatlivet og karrieren. Hun og Adam Shulman giftet seg i 2012, og paret har fra før to sønner, Jonathan på 10 år og Jack på 6 år. For Hathaway har det å balansere kravene fra en internasjonal filmkarriere med rollen som mor vært en viktig prioritering.

I et tidligere intervju med magasinet Elle åpnet hun opp om hvordan hun og Adam navigerer hverdagen sammen med barna. Hun beskrev en tilværelse preget av takknemlighet, hvor hun føler at hun har funnet den perfekte balansen. Den prisvinnende skuespilleren uttalte at hun føler seg helt fantastisk med familien sin, at hun bor i sin drømmeby, og at hennes profesjonelle liv utvikler seg i en retning hun er svært fornøyd med.

Denne harmonien i privatlivet gjenspeiles ofte i hennes utstråling i offentligheten, og nyheten om det tredje barnet blir sett på som en naturlig forlengelse av denne lykkeperioden. Samtidig som hun forbereder seg på en ny rolle som mor, er Hathaway mer aktuell enn noen gang på det hvite lerretet. En av de mest omtalte prosjektene hennes i tiden som kommer er oppfølgeren til den ikoniske filmen fra 2006, The Devil Wears Prada 2.

Her skal hun igjen tre inn i rollen som den ambisiøse assistenten, og det er skapt store forventninger til gjenforeningen med Meryl Streep, som spiller den fryktinngytende redaktøren Miranda Priestly. I tillegg til denne store produksjonen, har hun vært involvert i filmen Mother Mary, og hun skal snart ta på seg rollen som den trofaste Penelope i den kommende filmatiseringen av The Odyssey.

Å spille rollen som Odyssevs’ kone krever en dybde og styrke som Hathaway er kjent for å mestre, noe som viser hennes evne til å bevege seg mellom ulike sjangre, fra romantiske komedier til episke dramaer og psykologiske thrillere. Det er tydelig at hun befinner seg i en fase av livet hvor både den kunstneriske kreativiteten og den personlige lykken blomstrer samtidig.

For mange fans er Hathaway et forbilde, ikke bare på grunn av hennes imponerende filmografi og Oscar-seire, men også på grunn av hennes evne til å beholde jordnærheten til tross for den enorme berømmelsen. Ved å dele slike private øyeblikk på Instagram, bygger hun en bro mellom det glamorøse Hollywood-livet og den universelle opplevelsen av foreldreskap.

Det er denne menneskelige siden av henne som gjør at nyheten om det tredje barnet blir mottatt med så mye varme fra publikum over hele verden. Ved å kombinere en ambisiøs karriere med et sterkt familieforankret liv, viser hun at det er mulig å lykkes på begge arenaer.

Den kommende tiden vil utvilsomt bringe med seg både nye utfordringer som småbarnsmor for tredje gang og spenningen ved å se nye filmer nå kinoene, men for Anne Hathaway virker alt å være i perfekt balanse





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