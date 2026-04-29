Anniken Jørgensen åpner opp om dramatiske krangler og babyplaner i «Girls of Oslo»

I den nye sesongen av «Girls of Oslo» deler Anniken Jørgensen og Theo Engelstad private detaljer om deres forhold, inkludert dramatiske krangler og usikkerhet rundt babyplaner. Jørgensen avslører at de var på bristepunktet til å bryte opp, men nå har de lagt babyplanene på is. Sesongen byr også på jenteturer og personlige utfordringer for de fem influenserne.

Onsdag 29. april er det endelig klart for en ny runde med Prime Video-serien «Girls of Oslo». Her får seerne følge livene «behind the scenes» til fem av landets største influensere: Sophie Elise Isachsen (31), Nora Haukland (29), Emma Ellingsen (24), Gine Margrethe Qvale (37) og Anniken Jørgensen (29).

Sistnevnte tar med kameraene på både oppturer og nedturer i forholdet til ektemannen Theo Engelstad (30). Det inkluderer også samtalen om de skal ha barn eller ikke. Overfor Nettavisen letter hun nå på sløret om hvordan det står til i dag. På bristepunktet før jentetur.

I andre episode av sesong tre får TV-seerne være med på jentetur til Fyri Resort i Hemsedal. Jentene drar av gårde på det som er Jørgensen og Engelstads bryllupsdag, noe som får flere av de andre til å reagere. På spørsmål om det er hyggelig med bryllupsdag, svarer Jørgensen nølende i episoden: – Eeeeh … ehm, jeg tenker ikke så mye over det. Jeg er ikke så veldig … Det er ikke så farlig liksom, sier Jørgensen i episoden.

I sesong tre av «Girls of Oslo» får vi følge de fem influenserne på flere jenteturer, noe som byr på bade latter og dramatikk. Hun innrømmer samtidig at stemningen på hjemmebane har vært svært spent i forkant av turen. – Vi har ikke kranglet så hardt noensinne i løpet av hele forholdet som vi gjorde for fire dager siden. Det rystet meg litt.

Det var «heavy ass» krangling. Det føltes som om vi var på bristepunktet til å gjøre det slutt. Det var helt jævlig. Jeg har aldri sett Theo gråte, men vi gråt begge to, forteller hun åpenhjertig i serien.

Jørgensen legger til at hun tror det er sunt for paret at de får noen dager hver for seg etter den dramatiske episoden. Har lagt babyplanene på is. Når Nettavisen møter Jørgensen i forbindelse med den nye sesongen, utdyper hun hvordan det er å dele så private detaljer med hele Norge. – Gud, hva er det jeg ikke har tatt de med på?

Jeg føler det blir mye snakk om barn igjen, egentlig litt fordi folk er veldig nysgjerrige på det. Siden jeg er gift, føles det ut som «next step», sier Jørgensen til Nettavisen. Influenser Anniken Englund Jørgensen letter på sløret om babyplanene. Jørgensen avslører også hvordan det står til med babyplanene.

– Altså, i dag tenker jeg ikke så mye på det. Jeg har vært litt fram og tilbake. Jeg bodde litt i Spania i vinter, og da ble det ganske stille og kjedelig. Da begynner man å tenke på barn og kan få en følelse av at «oi, kanskje tiden er inne», fortsetter hun.

Så kommer jeg hjem til Oslo og forstår at jeg har venner, og da var det bare sånn: «Nei gud, det har jeg ikke tid til». Så nei, det er lagt litt på is, forklarer hun. Emma Ellingsen: – Mer transfobi nå enn før. Selv om ektemannen ser for seg en familieforøkelse på sikt, føler influenseren seg ikke voksen nok for oppgaven ennå.

– Så du har en visjon om barn i rolige Spania, men ikke i 24/7-livet i Oslo? – Jo da, men jeg klarer ikke helt å bestemme meg. Siden så mange spør om det, så må jeg på en måte tenke på det. Men egentlig er jeg ikke klar.

Jeg føler meg så ung. Jeg føler det blir barn som får barn, svarer hun lattermildt. I august fyller Anniken Jørgensen 30 år. Da har hun en plan om å endelig bestemme seg for å prøve å få barn eller ikke.

Til tross for at hun fyller 29 år i år, føler hun seg ikke nødvendigvis slik alderen tilsier. – Jeg føler meg som tolv år i hodet mitt. Theo har kanskje lyst på barn om fem år, men jeg har ikke helt bestemt meg. Når jeg blir 30 må jeg vel begynne å finne ut av det, avslutter Jørgensen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ekspert om jordskjelv i Oslo-området: – Enormt skadepotensialOslo-området er særlig utsatt for jordskjelv. Muligheten for store skjelv er liten, men er absolutt der og kan få omfattende konsekvenser, ifølge ekspert.

Read more »

Jordskjelvekspert om skjelv i Oslo-området: – Enormt skadepotensialOslo-området er særlig utsatt for jordskjelv. Muligheten for store skjelv er liten, men er absolutt der og kan få omfattende konsekvenser, ifølge ekspert.

Read more »

Jordskjelvekspert om skjelv i Oslo-området: – Enormt skadepotensialOslo-området er særlig utsatt for jordskjelv. Muligheten for store skjelv er liten, men er absolutt der og kan få omfattende konsekvenser, ifølge ekspert.

Read more »

Jordskjelvekspert om skjelv i Oslo-området: – Enormt skadepotensialOslo-området er særlig utsatt for jordskjelv. Muligheten for store skjelv er liten, men er absolutt der og kan få omfattende konsekvenser, ifølge ekspert.

Read more »

Deler ærlig om Høiby-rettssaken: – Det var spesieltSophie Elise Isachsen og Anniken Jørgensen snakker ut om hvordan det var å vitne.

Read more »

Anniken Jørgensen deler nye planer etter bryllupet: Kjøper småbruk for pauser fra byenAnniken Jørgensen (28) og Theodor Engelstad (30) har giftet seg og er nå på jakt etter et småbruk som feriested. TV-profilen snakker om livets endringer, høyt tempo og behovet for tilbaketrekning fra rampelyset.

Read more »