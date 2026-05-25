Anoreksi: En ung jente som lå på rommet sitt i dagevis

VERDAL: Hun lå på rommet sitt i dagevis, låste døren og spiste mat i smug mens familien sov. Det var anoreksi – og hun visste det ikke selv.

– Det var tøft å komme på ungdomsskolen. Jeg fan ikke helt plassen min med venner, og skolen var liksom ikke helt meg, sier Tea Storhaug Jønsson. Livet på ungdomsskolen besto av skole, trening og søvn. – Det var kun det det gikk i.

Konfirmasjonen til Tea og tvillingbror Teo. Eva Storhaug (t.v. ), Tea Storhaug Jønsson, Teo Storhaug Jønsson og Roger Jønsson. Bildet er tatt 7. mai 2022 Foto: Privat Tea trente hardt, spiste lite, og la ikke merke til at kroppen sakte begynte å gi etter.

– Jeg har aldri hatt det sånn med meg selv at jeg ikke synes jeg ser bra ut, eller at jeg synes jeg ser stor ut. Det var bare mye trening og lite mat. Det gikk så langt over streken, uten at jeg skjønte det selv, sier hun. Kroppen ble sultet stille og gradvis uten at noen, ikke engang Tea selv, skjønte hva som var i ferd med å skje.

– Til slutt sa kroppen bare stopp, og jeg trodde ikke det var sant selv, sier Tea. SKJØNTE IKKE: Tea skjønte ikke selv hva som sakte men sikkert tok kontroll over henne. Bildet er tatt 15. april 2023 Foto: Privat Mistet seg selvHøsten 2022 la mørket seg over henne. Tea låste seg inne på rommet.

Snakket ikke med foreldrene, ikke med tvillingbroren. – Det kunne vare i flere dager. Det er veldig rart å tenke tilbake på, at jeg var sånn. Det er jo ikke meg i det hele tatt, sier hun.

Hun husker ingenting fra den perioden. Ikke ett bilde, ikke en melding. Telefonen som vanligvis er full av minner, er blank fra november 2022 til januar 2023. I februar 2023 ble hun lagt inn på sengeposten ved Levanger sykehus.

INNLAGT: Her er Tea innlagt på sengepost på Levanger. Hun beskriver denne perioden som svært tung. Bildet er tatt 20. februar 2023 Foto: Privat "Trollet" tok kontrollDet var foreldrene som ordnet legetime. Tea brydde seg ikke.

Da fastlegen tok høyde og vekt, ble bekymringen raskt tatt på alvor. Henvisningen til kom fort. Etter kort tid kom diagnosen: anoreksi. Det ironiske var at erkjennelsen ble starten på det verste.

Da Tea omsider skjønte at hun måtte spise seg opp, tok sykdommen overhånd. UFORSTÅELIG: – Det er ingen som klarer å forstå at når jeg sitter der med to brødskiver, at det er så vanskelig å putte i munnen. Det er bare et eller annet som sier at di ikke skal gjøre det, sier Tea. Foto: Johannes Troset Engan – Jeg tenkte: "Okay, da må jeg jo bare legge på meg da".

Og det var da alt snudde og ble vanskelig. Hodet mitt bare tok kontroll, uten at jeg ville det eller var klar over det, sier hun. Det kunne ta to timer å spise to brødskiver. Ikke fordi hun ikke ville, men fordi noe i henne sa at hun ikke skulle.

Sa hun skulle kaste maten. Overtalte henne til å si til foreldrene at hun hadde spist opp, når hun ikke hadde det. Hun og mamma Eva begynte å kalle det "trollet" – en styggen på ryggen som tok over og bestemte. – Burde vært obligatoriskMamma Eva Storhaug så datteren sin forsvinne.

Ingen mat, nesten ingen kontakt. Helt svart, beskriver hun det. – I begynnelsen var jeg sånn: "Et da! Et den forbanna kaka!

" Man kan bli helt låst. Jeg kjente at jeg ikke får det til, for jeg kan det jo ikke, sier Eva. Eva tror dette er et tema som rammer mange, og at det burde vært bedre opplyst om det. – Det burde være obligatorisk på første foreldremøte med informasjon fra helsepersonell som deltar på møtet om mat, trening og at ungdom må være snille mot hverandre og bry seg.

Ungene kan lure foreldrene sine trill rundt, sier mamma Eva. UVITEN: – Jeg tror det er lett å se på noen og tenke: "Oi, du er tynn", men man vet ikke hva som ligger bak, sier Tea. Foto: Johannes Troset Engan En studie fra Oslo universitetssykehus (OUS) underbygger bekymringen hennes. Studien viser at så mange som en av tre jenter har et problematisk forhold til mat, kropp og spising.

En av ti ungdommer på videregående skole en klinisk diagnostiserbar spiseforstyrrelse. RedningenVåren 2023, mens Tea fortsatt gikk i 10. klasse, ble hun mot sin vilje kjørt til skolen for å møte rådgiveren og søke videregående. Kontrasten til bare ett år tidligere kunne knapt vært større. Tea, som hadde hatt toppkarakter i gym, ble i siste halvår av 10. klasse fritatt fra gymtimene av overlegen ved sykehuset – helsen hennes tillot det ikke.

Eksamen ble det heller ikke noe av. Søknaden til videregående gikk inn på særskilte vilkår. – Vi gikk over alle linjene og alt. Jeg ville ingenting, egentlig. Jeg orket ikke å sitte inne på kontoret lenger, og sa: "Bygg!

Det ser litt kult ut.

" UTENKELIG: Tea var så sliten at det tok krefter å gå fra sofaen til bordet. At hun skulle klare et krevende yrkesfag, virket for mange utenkelig. Foto: Johannes Troset Engan Rådgiveren spurte om hun var sikker. Tea sa ja – og tenkte ikke mer over det der og da. Hun brydde seg ikke





