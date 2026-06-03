Antall på venteliste for lungetransplantasjon økt til åtte

Selv om antall på venteliste for lungetransplantasjon er steget, er forekomsten fortsatt lav ifølge nyeste tall. Kronprinsesse Mette-Marit sin tilstand med lungefibrose har ført til spekulasjoner om hun kan være blant de ventende.

Ved nyttår var det fem pasienter på ventelisten for lungetransplantasjon, men antallet har nå økt til åtte. Dette opplyser Stiftelsen Organdonasjon, som har fått tall fra Rikshospitalet .

Informasjonssjef Aleksander Sekowski sier tallene er fremdeles veldig lave. Ventelisten representerer ikke en reell kø, men en prosess der en passende donorlunge må finnes til hver pasient. Det er uklart om kronprinsesse Mette-Marit er blant de åtte på listen. Kronprins Haakon har uttalt at situasjonen til konen er alvorlig, men han kan ikke bekrede om hun står på venteliste.

Hun fikk i 2018 offentliggjort at hun har lungefibrose, en kronisk sykdom hvor lungevev gradvis erstattes av arrvev, noe som gjør det vanskeligere å puste. I desember 2025 fortalte hun i et intervju at sykdommen er alvorlig og at det planlegges en transplantasjon. Lungefibrose rammer 100-300 nordmenn årlig og er en vanlig årsak til lungetransplantasjon. Overlege Are Martin Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet understreker at transplantasjon er et stort inngrep med risiko, men at det utføres for å redde liv.

Årlig gjennomføres rundt 30 lungetransplantasjoner i Norge, alle på Rikshospitalet. Etter en vellykket operasjon kan pasientene få normal lungefunksjon og leve et normalt liv, men det finnes risiko for alvorlige komplikasjoner. Overlevelse er 85-90 prosent etter ett år og 70-75 prosent etter fem år. Kronprinsessen har i vinter hatt få offisielle oppdrag og har vist seg med oksygenapparat og nesekateter.

Kronprins Haakon har bekreftet at hun bruker ekstra oksygen i hverdagen og at hun er blitt dårligere. Han legger vekt på at legene følger riktige prosedyrer og at ting skal skje på den rette måten, ikke forhastet





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Lungetransplantasjon Venteliste Lungefibrose Kronprinsesse Mette-Marit Rikshospitalet

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