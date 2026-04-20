Anthony Gordon kan velge Liverpool over Bayern München

Anthony Gordon er ønsket av både Bayern München og Liverpool. Den engelske landslagsspilleren skal ifølge rykter foretrekke en overgang til Anfield fremfor Tyskland.

Overgangsmarkedet i Premier League begynner å varme seg opp for alvor, og nå er det Anthony Gordon som befinner seg i sentrum av en intens dragkamp mellom to av Europas største klubber. Den engelske landslagsspilleren, som for tiden er under kontrakt med Newcastle, har tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet fra Bayern München .

De tyske gigantene ser på den lynraske kantspilleren som en nøkkelbrikke i sin fremtidige strategi, og de har allerede etablert kontakt med spillerens representanter for å utforske mulighetene for en overgang. Newcastle på sin side har signalisert at de er motvillige til å gi slipp på stjernen, men interne kilder antyder at klubben kan være villig til å forhandle dersom et bud i størrelsesordenen 70 millioner pund legges på bordet. Til tross for den tyske interessen, har en ny vending oppstått i saken. Det er bred enighet om at Gordon har en dyp, emosjonell tilknytning til Liverpool, klubben han holdt med gjennom hele oppveksten før han som elleveåring ble en del av Everton-akademiet. Ifølge fotballjournalisten Fraser Fletcher, som har tett oppfølging av saken, har Gordon allerede gitt tydelige indikasjoner på at han foretrekker en retur til Merseyside fremfor et eventyr i Bundesliga. Selv om Gordon har respondert positivt på henvendelser fra Bayern München, mener eksperter at hans livslange kjærlighet til Liverpool vil spille en avgjørende rolle dersom situasjonen utvikler seg til en direkte budkrig mellom de to klubbene. Liverpool-ledelsen har allerede tatt innledende kontakt, og tilbakemeldingene fra spillerens leir skal være utelukkende positive. Liverpool står overfor en sommer preget av store endringer i den offensive rekken. Med Mohamed Salahs fremtid usikker og forventede endringer i spillerstallen, er klubben aktivt på utkikk etter forsterkninger. Det spekuleres i om Liverpool ser på både Yan Diomande og Anthony Gordon som mulige tilskudd, fremfor å velge mellom dem. Dersom Liverpool velger å satse tungt og legger seg tett opp til det økonomiske nivået som Bayern München representerer, anses en overgang som svært sannsynlig. For Gordon selv virker valget å være enkelt dersom det sportslige og økonomiske tilbudet fra Liverpool står til troende. I ukene som kommer vil vi trolig få se om Newcastle velger å innkassere gevinsten på sin stjernespiller, eller om de insisterer på å beholde ham til tross for spillerens egne ønsker om å ikle seg den røde drakten på Anfield





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anthony Gordon Liverpool FC Bayern München Overgangsmarkedet Premier League

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »