Anthropic, selskapet bak Claude, sender inn utkast til SEC for børsnotering

Anthropic, selskapet bak den populære AI-modellen Claude, har sendt inn et utkast til det amerikanske finanstilsynet SEC for å søke om børsnotering. Selskapet har også annonsert at det har hentet 65 milliarder dollar til en verdsettelse på 965 milliarder dollar.

Saken oppdateres. Den populære AI-modellen Claude , utviklet av Anthropic , har sendt inn et utkast til det amerikanske finanstilsynet SEC . Selskapet selv melder om dette i en melding.

Det gir dem muligheten til å gå på børs etter at SEC har fullført sin gjennomgang. Den foreslåtte børsnoteringen avhenger av markedsforhold og andre faktorer, skriver Anthropic. Tidligere har flere medier skrevet at rivalen Open AI også planlegger å levere et prospekt, men OpenAI har ikke bekreftet det selv. Anthropic ble stiftet i 2021 av flere tidligere Open AI-topper, inkludert administrerende direktør Dario Amodei.

I slutten av mai annonserte selskapet at det hentet 65 milliarder dollar til en verdsettelse på 965 milliarder dollar. Open AI rapporterte en verdsettelse på 852 milliarder dollar sent i mars etter å ha hentet 122 milliarder dollar. CNBC skriver at Anthropic hadde såkalt årlig gjenntakende inntekter (ARR) på 47 milliarder dollar i mai. Til sammenligning endte inntektene på 10 milliarder dollar i 2025





