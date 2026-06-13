Anthropic stanser tilgang til sine mest avanserte AI-modeller etter ordre fra amerikanske myndigheter

Anthropic, en AI-utvikler, har stanset tilgangen til sine mest avanserte AI-modeller etter en ordre fra amerikanske myndigheter. Bakgrunnen var at myndighetene hadde funnet en mulig "jailbreak", en metode for å omgå sikkerhetssperrene i modellen, med henvisning til nasjonal sikkerhet. Ordet skulle begrense tilgang for utenlandske statsborgere.

Anthropic har stanset tilgangen til sine mest avanserte AI-modeller etter en ordre fra amerikanske myndigheter. Bakgrunnen var at myndighetene hadde funnet en mulig "jailbreak", en metode for å omgå sikkerhetssperrene i modellen, med henvisning til nasjonal sikkerhet .

Ordet skulle begrense tilgang for utenlandske statsborgere. Anthropic mener likevel at virkningen i praksis ble langt bredere, og at selskapet måtte skru av tilgangen overalt, også i USA. Trump-administrasjonen har hatt tilgang til Anthropics nye Mythos-modell i flere uker. Flere offentlige tjenestemenn skal ha vært bekymret for at modellen kunne brukes til å utnytte svakheter i kritisk infrastruktur, blant annet i det globale finanssystemet.

Samtidig hadde ikke administrasjonen stoppet Anthropic fra å rulle ut Mythos til kunder denne uken. President Donald Trump har nylig signert en presidentordre som åpner for frivillig kontroll av avanserte modeller, men uten å gi myndighetene fullmakt til å blokkere lanseringer. Anthropic har nå trukket Mythos 5 og Fable 5 fra alle brukere. Selskapet avviser myndighetenes grunnlag og mener beslutningen bygger på en misforståelse.

Konflikten skjer samtidig som Anthropic allerede ligger i rettsstrid med amerikanske myndigheter etter at Pentagon stemplet selskapet som en risiko i leverandørkjeden





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