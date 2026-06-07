Antonelli sikrer overlegent seier i Monaco etter Verstappens tekniske katastrofe

Den unge italieneren Andrea Kimi Antonelli tok sin fjerde seier på rad i Formel 1 da Monaco Grand Prix avlystes etter tekniske problemer hos Max Verstappen og Charles Leclerc. Mercedes-føreren ledet suverent fra start til mål, mens Verstappen måtte bryte allerede etter første runde. Leclerc led også av bremsedefekter. Løpet stanses også av banefeil.

Den unge italieneren måtte igjennom en ny stående start med åtte runder igjen, men han lot seg ikke stresse av det. Han tok teten igjen og kom i mål foran Lewis Hamilton etter det som etter hvert ble en langdryg affære.

Antonelli startet i beste startspor og var aldri truet. Han økte ned til konkurrentene fra runde til runde, og han distanserte samtlige. Han fikk en gavepakke allerede på den første runden da Max Verstappen ble tvunget til å bryte nesten rett etter start. Verstappen startet i nest beste startposisjon, men bilen hans ble stående igjen omtrent helt stille med tekniske problemer.

Etter hvert kom han seg så vidt i gang igjen som desidert sistemann. Bilen oppførte seg ikke som den skulle, og nederlenderen måtte rett inn i depotet uten at han fikk fullført en eneste runde. Der måtte bare teamet hans trille bilen videre inn i garasjen, og løpet og helgen var over for Verstappen. - Jeg vet ikke helt hva som var problemet, men oppvarmingen og formasjonskjøringen var ikke bra.

Motoren kjentes ikke bra ut. Det var noen signaler som tydet på at noe var galt, kommenterte den firedobbelte verdensmesteren i intervjuet med arrangøren. Antonelli (19) sikret seg beste startspor etter lørdagens kvalifisering. Dermed stilte han i pole position med nevnte Max Verstappen ved siden av. Bak der fulgte Ferrari-duoen Lewis Hamilton og Charles Leclerc.

Hamilton kjørte inn til 2. -plass, mens Leclerc nok en gang var uheldig på hjemmebane og kjørte ut. - Bremsene fungerte ikke. Det var ingenting jeg kunne gjøre, og dette er ikke akseptabelt.

Jeg vil ikke ta noe av skylden. Bremseproblemene jeg har hatt i de to siste helgene har vært hårreisende, konkluderte en frustrert Leclerc. Mercedes-føreren Antonelli tok sin fjerde strake VM-seier i Montreal i forrige runde. Han leder suverent i kampen om VM-tittelen sammenlagt.

Løpet i Monaco var sesongens sjette. Sist år var det Lando Norris som vant i det lille fyrstedømmet ved Middelhavet der det bor 38.000 mennesker til sammen. I år måtte Norris bryte med motortrøbbel. Denne sesongen har vært trøblete for fjorårets verdensmester.

Søndagens løp ble stanset i lang tid med ti runder igjen. Det skyldes at banen måtte utbedres





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