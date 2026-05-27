Ap og Frp enige om ny motorferdsellov - sikrer kommunalt selvstyre

Arbeiderpartiet inngikk forlik med Fremskrittspartiet om ny motorferdselslov, som gir kommunene større råderett over snøskuter- og firehjulingskjøring. Dermed unngikk Ap et politisk nederlag i nord, mens Senterpartiet ble satt på sidelinjen.

Prinsesse Ingrid Alexandra ankom Jergul i Finnmark på sin første fylkestur. Hun kjørte snøskuter , et fremkomstmiddel som har blitt en sentral del av kulturen i Finnmark og Nord-Troms.

Samtidig inngikk Arbeiderpartiet et strategisk forlik med Fremskrittspartiet om den nye motorferdselsloven, noe som sikret partiet både politisk innflytelse og oppslutning i nord. Bakgrunnen for forliket var et kontroversielt forslag fra klima- og miljøminister Anders Bjelland Eriksen i mars, som ble møtt med kraftige reaksjoner i Finnmark. Forslaget ble oppfattet som et angrep på lokale tradisjoner og friheter, spesielt knyttet til snøskuterkjøring.

Finnmark Ap fryktet å miste velgere og posisjon i et område der skuterbruk er en viktig del av hverdagen. Partiet hadde allerede tapt makta i fylket i 2023 for første gang i historien, og en innstramming kunne ført til ytterligere svekkelse. Forliket med Frp innebærer at kommuner får selvstyre over motorisert ferdsel i utmark. De kan nå bestemme om elvebåter, snøskutere, firehjulinger og lignende skal ha egne løyper og led.

Kjøring utenfor lovlige løyper kan straffes med fengsel, men kun ved store organiserte brudd. Miljøorganisasjoner og SV reagerer med skuffelse, mens Senterpartiet er rasende over at Frp forlot forhandlinger med dem for å heller samarbeide med Ap. Geir Pollestad, Sps parlamentariske leder, kalte det 'helt uforståelig' at Frp valgte å sikre flertall for Ap når de kunne fått en mer liberal politikk sammen med Sp, Høyre og KrF. Ap på sin side ser på forliket som en viktig seier.

Ved å inngå avtale med Frp unngikk de å bli etterlatt i en politisk snøskavl, samtidig som de sikret Finnmark Ap en etterlengtet hjemmeseier. Partiet har dermed vist at de tar distriktenes bekymringer på alvor, noe som kan styrke deres posisjon i nordområdene. For Frp er dette også en mulighet til å fremme sin politikk om lokalt selvstyre og begrenset statlig innblanding. Reaksjonene fra miljøbevegelsen er ventet å bli kraftige, men Ap og Frp har flertallet på Stortinget.

Senterpartiet og andre kritikere hevder at forliket svekker naturvernet og åpner for uansvarlig kjøring. Likevel står loven fast, og kommunene vil nå få verktøy til å tilpasse regelverket etter lokale forhold. Dette markerer et skifte i norsk distriktspolitikk, der motorferdsel blir en lokal avgjørelse snarere enn en statlig regulering





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motorferdsellov Snøskuter Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Finnmark

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet samles om ny motorferdselslovPartiene presenterer et forslag til ny motorferdselslov som gir kommunene større ansvar og fremmer lokalt selvstyre, samtidig som den ivaretar natur- og friluftsinteresser. Loven skal forenkle prosesser og gi mer lik tilgang til naturen, blant annet for personer med funksjonsnedsettelser.

Read more »

Rystende bilder: Går til angrep på russSenterpartiet er i harnisk etter at Fremskrittspartiet vendte dem ryggen og valgte Arbeiderpartiet.

Read more »

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet danner 'et uvanlig flertall' om forslag til ny motorferdselslovPartiene mener at forslaget til ny motorferdselslov gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i utmark, og at det bidrar til økt lokalt selvstyre.

Read more »

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet enige om ny motorferdsellovFremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har kommet til enighet om en ny motorferdsellov som skal gi kommunene mer makt og større frihet til å bestemme over motorisert ferdsel i naturen.

Read more »