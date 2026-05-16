Arbeid er en del av behandlingen: Psykologer må ta arbeid med i behandlingen

Psykologer må ta arbeid med i behandlingen, ikke som en moralsk plikt, men som en reell del av det som skal forstås, behandles og bygges opp igjen. Arbeid er tett knyttet til psykisk helse, og godt arbeid kan gi struktur, mestring, tilhørighet og retning. Dårlig arbeid kan gjøre folk sykere. Psykisk relaterte sykefravær utgjør en stor del av fraværet i Norge, og de varer ofte lenge. Det er derfor viktig at arbeid blir tatt med i behandlingen. Tidlig psykologhjelp og arbeidsfokusert behandling kan bidra til raskere tilbakefall. Ledere som lærer å gripe inn tidlig, kan redusere fravær i egne team. Det handler ikke bare om trivsel, men også om drift, funksjon og bærekraft.

Arbeid er ikke bare noe pasienten skal vende tilbake til når behandlingen er over. For mange er arbeid en del av behandlingen. Når vi psykologer overser det, skader vi både pasienten og samfunnet.

Psykisk relaterte sykefravær utgjør en stor del av fraværet i Norge, og de varer ofte lenge. Det er derfor viktig at arbeid blir tatt med i behandlingen. Tidlig psykologhjelp og arbeidsfokusert behandling kan bidra til raskere tilbakefall. Ledere som lærer å gripe inn tidlig, kan redusere fravær i egne team.

Det handler ikke bare om trivsel, men også om drift, funksjon og bærekraft. Arbeid må inn tidligere i behandlingen, ikke som moralisme, men som en reell del av det som skal forstås, behandles og bygges opp igjen. Vi psykologer kan bidra til at håndterbare problemer blir til lange sykefravær hvis vi gjør for lite av det som knytter behandlingen til livet pasienten faktisk skal tilbake til





