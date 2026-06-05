Arbeiderpartiet og de fem rødgrønne partiene ikke enige om revidert nasjonalbudsjett

Arbeiderpartiet og de fem rødgrønne partiene, SV, Sp, Rødt og MDG, har ikke blitt enige om revidert nasjonalbudsjett (RNB). Forhandlingene fortsetter på overtid inn i natten, og de ligger heller ikke an til å bli enige i natt, ifølge VG.

Etter flere dager med lange møter har Arbeiderpartiet ikke blitt enige med SV, Sp, Rødt og MDG om revidert nasjonalbudsjett ( RNB ). Dette er en justering av statsbudsjettet, som ble vedtatt i fjor høst.

Forhandlingene fortsetter på overtid inn i natten. De ligger heller ikke an til å bli enige i natt, erfarer VG. – Vi holder på, sier finanspolitisk talsperson Tuva Moflag til VG ett minutt før midnatt på spørsmål fra VG om hvordan forhandlingene går. MDGs Ingrid Liland kom ut fra samme møterom som Moflag og ga ingen kommentar om fremgangen.

– Jeg har ingen kommentar, sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram i Sp etter midnatt til VG. Det har heller ikke SVs Marthe Hammer. Dette er fristene for revidert nasjonalbudsjett. Fredag 5. juni klokken 24: Frist for forhandlingsresultat.

Mandag 8. juni klokken 10: Frist for tekst og tall fra posisjon og opposisjon. – siste frist for ny politikk. Tirsdag 9. juni klokken 10: Frist for kvalitetskontroll. Onsdag 10. juni klokken 10: Frist siste korrektur (til reell avgivelse).

Onsdag 10. juni klokken 12: Komitémøte. Reell avgivelse. Fredag 12. juni klokken 12: Komitémøte. Formell avgivelse.

Klimastrid. Fredag har vært preget av få felles møter med alle de fem partiene, og at Ap heller har møtt samtaler med hvert enkelt parti. Klimakutt, avgifter og den totale rammen, altså hvor mye penger Ap er villige til å bruke, er sentrale stridstemaer, ifølge VGs opplysninger. Tidligere har de fem rødgrønne partiene blitt enige om budsjett, men det ble dramatisk da MDG og SV brøt forhandlingene.

Ap fikk kun med seg Rødt og Senterpartiet, og måtte gå nye runder for å sikre at budsjettet fikk støtte fra MDG og SV og dermed flertall i Stortinget. I budsjettavtalen mellom de fem partiene står det at ingen av dem skal danne flertall i Stortinget som har store konsekvnser for budsjettet. Senterpartiet brøt avtalen da de sikret billigere bensin og diesel sammen med høyresiden, noe som har skapt stor frustrasjon, særlig hos MDG.

MDG-profil Eivind Trædal sa til VG denne uken at han mener partiet må vurdere å droppe å signere budsjettavtalen med regjeringen. – Jeg er blant de i sentralstyret som mener partiet bør vurdere å droppe å signere noen ny budsjettavtale i vår, siden hverken Sp eller Ap ser ut til å respektere våre gjennomslag, sa han





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