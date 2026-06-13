Arbeidet med å fjerne Trumps navn fra Kennedy Center er i gang - flere store saker

En samling av store nyheter: Kennedy Center-navnet fjernes, fredsavtale mellom Iran og USA er nær, Sveits stemmer over befolkningsgrense, Khamenei begraves, India-flyulykke, oljemekling i Norge, Rødt krever slutt på datasenterdrømmer, Beckham fikk stjerne på Walk of Fame.

Arbeidet med å fjerne Donald Trump s navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington er i gang. Bygget, som tidligere hadde fått tilføyd president Trumps navn slik at det ble kalt The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, har fått en domstudents avgjørelse som bestemmer at navnet er ulovlig og at bokstavene må fjernes.

Trump-administrasjonen meldte fredag at arbeidet var utsatt på grunn av dårlig vær, men lørdag kunne nyhetsbyrået AP melde at arbeidet faktisk var i gang. Demonstranter samlet seg utenfor kulturhuset fredag kveld og fulgte med på arbeidet via direktestrøm på nettet. På den internasjonale scenen sier Pakistans statsminister at en fredsavtale mellom Iran og USA er nærmere enn noen gang, og forventes å være ferdigstilt innen 24 timer.

I Sveits skal det holdes en folkeavstemning søndag om å sette en øvre grense på landets befolkning. Forslaget, som er omstridt, har delt befolkningen. Sveitsiske myndigheter, partier, næringsliv og fagforeninger har kalt det et kaos-initiativ. Med en befolkning på 9,1 millioner, hvorav 27 prosent er utlendinger, hevder tilhengerne av forslaget at ukontrollert innvandring fører til for rask vekst og negative konsekvenser.

Hvis forslaget vedtas, må regjeringen invitere tiltak for å stoppe veksten ved 10 millioner innbyggere innen 2050. Meningsmålinger viser et jevelt resultat med en knappen majoritet på rundt 52 prosent som skal stemme nei. I andre nyheter begravet ayatolla Ali Khamenei starter i Teheran 4. juli og avsluttes i Mashhad 9. juli. Khamenei var Irans øverste leder fram til han ble drept 28. februar under en konflikt mellom USA og Israel.

Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing i en base nordøst i India. I Norge er det i gang mekling om oljeservice- og brønnserviceavtaler. Hvis ikke det blir enighet, kan det bli streik allerede mandag. Forhandlingene dreier seg om avtaler som omfatter rundt 7200 ansatte.

Forbundsleder Frode Alfheim sier de forventer et godt oppgjør med økt kjøpekraft og tekniske forbedringer. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever en slutt på redusert elavgift for datasentre og skatteletter til utstyrprodusenter, og oppfordrer til at kraften skal gå til folk og norsk industri. Fotballikonet David Beckham fikk sin stjerne på Hollywood Walk of Fame fredag, i tilegnet i forkant av USAs åpningskamp i fotball-VM mot Paraguay





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