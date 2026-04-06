Arbeidsleder og BPA: En dag i spagaten

En innsiktsfull beskrivelse av en persons hverdag som arbeidsleder og bruker av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Artikkelen utforsker utfordringene og kompleksiteten i å balansere rollene som sjef og den som trenger assistanse.

Har du noen gang sett sjefen din tisse på seg? Som arbeidsleder og bruker i BPA -ordningen, er hverdagen min preget av en unik dynamikk. BPA , Brukerstyrt Personlig Assistanse , er en lovfestet rettighet for over 4000 mennesker i Norge, som gir dem muligheten til å ansette assistenter for å hjelpe i hverdagen. Dette innebærer å være både sjef og arbeidssted, samtidig som man lever et liv som ligner mange andres, med daglige rutiner som jobb eller skole, fritid og hvile.

Men det er også en hverdag som er svært forskjellig fra de fleste, en hverdag hvor grensen mellom makt og avmakt er hårfin. Jeg vil dele en typisk dag i denne spagaten, fra morgenens pleie til ettermiddagens psykologtime, for å belyse kompleksiteten og utfordringene i denne livssituasjonen.\Morgenen starter med en rutine som er både intim og profesjonell. Assistenten min hilser med et smil, selv om kommunikasjonen er vanskelig på grunn av slim i munnen. De forberedende handlingene, som å ta på hansker og rense munnen, er avgjørende for å kunne kommunisere og starte dagen. Jeg blir snudd forsiktig i sengen, løftet over til stellebordet av en personløfter. Her blir jeg vasket og kledd, mens assistenten forteller om sin dag. Disse småpratene er viktige. De bidrar til å skape en normalitet og et vennskap i en ellers så intim og profesjonell setting. Det er en balanse mellom å være arbeidsleder og å være den som trenger hjelp, en balanse som krever både respekt og tillit. Hver handling er nøye planlagt og utført for å sikre min komfort og sikkerhet, men også for å opprettholde en følelse av verdighet og kontroll.\Overgangen fra morgenstellet til arbeidsdagen er preget av teknisk hjelpemidler. Rullestolen blir min arbeidsplass. Jeg styrer kommunikasjonen gjennom en styrespak. En høyttalerboks, festet til benet mitt, forsterker stemmen min, som ofte er blandet med uønskede lyder. Denne teknologien er essensiell for at jeg skal kunne utføre jobben min og delta i samfunnet. Timen nærmer seg, og vi er på vei til en psykolog. Reisen i den gamle bilen er en utfordring i seg selv. Trangheten i parkeringshuset og behovet for å tilpasse bilen, understreker de praktiske utfordringene ved å leve med funksjonsnedsettelse. I løpet av timen tenker jeg på assistenten som venter. Jeg reflekterer over ansvaret jeg har for å sikre et trygt arbeidsmiljø og viktigheten av å skape et godt forhold til mine assistenter. Dette er en del av å være en god arbeidsleder, men også en del av å sikre at jeg har de ressursene og støtten jeg trenger for å leve et godt liv





