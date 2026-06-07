Arbeidslivsforhandlinger og børsoppdateringer: Lønnstillegg, forlik, AI-investering og fellende aksjemarkeder

Nyheter fra arbeidsmarkedet, børsen og teknologibransjen: HK Norge-inflasjon, lønnsoppgjør, Meta-aksjeutstedelse, EAM Solar-dom, Asiatisk børsefall, Photocure-kjøp og Norwegian-passasjerer.

I arbeidslivsforhandlingene mellom HK Norge og arbeidsgiverne er det ingen planlagte butikkstengninger eller streiker hos ODA eller IKEA på mandag. Partene har vært gjennom tøffe forhandlinger, men forbundsleder Christopher Beckham uttrykker tilfredshet med resultatet.

En viktig utvikling er at ordningen med forskuttering av sykelønn utvides fra tre til fem måneder. Fra 1. januar neste år innføres det også mulighet for forskuttering av foreldre- og pleiepenger inntil seks måneder, noe som skal styrke økonomisk sikkerhet for familier. For å sikre kjøpekraften for medlemmene fastsettes et generelt lønnstillegg på 6,50 kroner per time.

Ytterligere timetillegg gis på de ulike lønnstrinnene: 4 kroner per time for trinn 1 til 5 og 7,12 kroner per time for trinn 6. Disse lønnsoppgjørene er avgjørende for å imøtegå toppen av inflasjonen og opprettholde levestandarden for arbeidstakere i sektoren. I et annet saksforhold har Nel ASA og Cavendish Hydrogen oppnådd et forlik med Iwatani Corporation of America. Iwatani tok i februar ut et søksmål mot Nel og enkelte andre selskaper, inkludert nåværende Cavendish Hydrogen-selskaper og fire enkeltpersoner.

Forliket innebærer at Nel må betale 7,5 millioner dollar, mens Cavendish Hydrogen skal betale 3 millioner dollar. Begge selskaper understreker i sine børsmeldinger at forholdet nå er avklart, og at de er åpne for fremtidig samarbeid med Iwatani. Dette legge til rette for en mer Stabilt forhold mellom aktørene innen hydrogenbransjen, som har hatt uenigheter om immaterielle rettigheter. Forliket representerer en betydelig juridisk og økonomisk avslutning på en strid som har hengt over bransjen.

Techgiganten Meta, eier av Facebook, Instagram og WhatsApp, vurderer en stor aksjeutstedelse for å hente inn titalls milliarder dollar. Dette skyldes selskapets massive investeringer i kunstig intelligens, der de planlegger å bruke opptil 145 milliarder dollar i år og enda mer i 2027. Diskusjonene har eskalert etter at Googles morselskap Alphabet gjennomførte en rekordstor aksjeutstedelse på 85 milliarder dollar denne uken. Meta-aksjen falt omtrent 7 prosent på Wall Street fredag, og nedgangen akselererte etter en Financial Times-artikkel om planene.

Meta avviser ТЕМmeldingene som ren spekulasjon, men antyder at de vil fortsette å hente kapital på fleksible måter for å finansiere AI-ambisjonene. Samtidig har den italienske kassasjonsdomstolen, landets høyeste rettsinstans, gitt EAM Solar medhold og opphevet en avgjørelse fra ankedomstolen i Milano fra 2021. Saken dreier seg om en aksjekjøpsavtale fra 2014 og en voldgiftsdom fra 2019 som begrenset erstatning til 10 prosent og ikke kjente avtalen ugyldig.

EAM anket og har nå fått alle fire ankegrunnene akseptert, slik at saken returneres til Milano for ny behandling med andre dommere. EAM Solar sin aksje stoppet opp 6,3 prosent til 1,77 kroner etter nyheten. Selskapet har også varslet at en forliksavtale med Intesa Sanpaolo er gyldig, noe som gjør at de kan motta penger fra en egenkapitalutvidelse og forhåndsfinansiering for å betale et forliksbeløp på 2,5 millioner euro. Asiatiske børser opplevde et bredt fall på fredag, særlig blant teknologiaksjer.

Dette skyldes skuffende tall fra brikkeselskapet Broadcom, som ikke møtte de høyeste forventningene om AI-dreven vekst. Investorer reduserte risikovurderingen i hele halvlederverdikjeden, spesielt i Korea som har vært en stor mottaker av fordeler fra AI-minnebrikker. Charu Chanana, sjefstrateg i Saxo, forklarer at markedet reagert raskt på skuffelsen. Noen av de viktigste børsene i Asia og Stillehavsområdet viste tydelige nedgangar.

I mellomtid kjøper Photocure ASA, notert på Oslo Børs, det amerikanske kreftselskapet Vesica Health for 30,5 millioner dollar. Betalingen deles i kontanter og aksjer, med 13,75 millioner dollar ved gjennomføring og resten knyttet til to fremtidige milepæler om refusjon fra Medicare. Vesica Health står AssureMDx, en urinbasert test for tidlig oppdagelse av blærekreft. Også Bohus bekrefter at bankenes tilbakemeldinger til en planlagt transaksjon er gode, selv om chief executive John Thomasgaard sier han ikke er tett involvert.

Bohus vil ikke hente inn ny kapital, men dagens eiere vil selge seg ned for omtrent en milliard kroner. I transportsektoren rapporterer Norwegian-konsernet, inkludert Norwegian og Widerøe, om 2,62 millioner passasjerer i mai, en liten nedgang for hele konsernet. Norwegian alene hadde 2,25 millioner passasjerer, en økning på 3 prosent fra mai i fjor, men fyllingsgraden falt til 81,5 prosent selv om kapasiteten økte 5 prosent





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