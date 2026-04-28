Arbeidsminister vil tvinge sykemeldte til tilpasset arbeid – møter motstand

Arbeidsminister Kjersti Stenseng foreslår å innføre plikt til tilpasset arbeid for sykemeldte, noe som utløser protester fra arbeidstakerorganisasjonene. Hun mener at dagens sykelønnsordning er for generøs og bidrar til høyt sykefravær.

Arbeidsminister Kjersti Stenseng mener at for å få sykemeldte tilbake i arbeid, må arbeidsgivere ha plikt til å tilby tilpassede arbeidsoppgaver, selv om disse avviker fra den ansattes vanlige arbeid.

Hun argumenterer for at manglende vilje til å tilpasse arbeidsforholdene kan føre til at sykemeldte forblir ute av arbeidslivet, og foreslår derfor at sykepengene kan bli redusert eller bortfalt i slike tilfeller. Dette forslaget, som innebærer en innstramming av aktivitets- og tilretteleggingsplikten, har møtt sterk motstand fra arbeidstakerorganisasjonene. Steffen Handal, leder i Unio, uttrykte bekymring for at tvang og sanksjoner kan forlenge sykefraværet og til og med føre til at ansatte kommer tilbake på jobb og smitter andre.

Handals uttalelse illustrerer en generell skepsis blant norske arbeidstakerorganisasjoner mot endringer som kan ha reell innvirkning på sykefraværet. Organisasjonene er villige til å erkjenne at det finnes et problem, men mangler en felles forståelse for løsninger. Norge har et av verdens mest generøse sykelønnsordninger, samtidig som landet opplever et historisk høyt sykefravær. Denne sammenhengen utgjør en betydelig trussel mot velferdsstaten, som risikerer å bli overbelastet av kostnadene.

Arbeiderpartiet mener at de som forsvarer dagens system med full lønn fra første sykedag, har et ansvar for å bidra til å redusere fraværet. Stensengs forslag er et forsøk på å stramme inn ordningen og redusere kostnadene. Selv en liten reduksjon i sykefraværet, på bare ett prosentpoeng, kan spare Folketrygden for hele ni milliarder kroner, noe som understreker de enorme økonomiske konsekvensene av dagens situasjon. Utfordringen ligger i å bringe sykefraværet ned på nivået vi så før koronapandemien.

Sykelønnsordningen er en stor utfordring i en tid hvor mange partier ønsker å begrense veksten i offentlige utgifter. På grunn av den store velgerbasen som nyter godt av ordningen, er det politisk vanskelig å foreslå omfattende endringer, i frykt for konflikt med arbeidstakerorganisasjonene. Debatten om sykelønnsordningen er derfor preget av forsiktighet og motstand mot endringer. Tidligere har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide forsøkt å åpne for en bred politisk diskusjon om reform, men møtte raskt motstand fra både LO og Frp.

Denne motstanden viser at alliansen som beskytter dagens system, strekker seg over hele det politiske spekteret. Det er derfor lite sannsynlig at Stortinget vil gjennomføre store endringer i sykelønnsordningen i nær fremtid. Likevel kan det på et tidspunkt bli nødvendig med drastiske tiltak for å sikre velferdsstatens bærekraft. Det er en vanskelig balanse mellom å ivareta sykemeldtes rettigheter og å sikre en bærekraftig økonomi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regjeringen ber kommuner om å være ekstra oppmerksomme på ufrivillige utenlandsopphold for barnArbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og andre ministre sender ut et beredskapsbrev til kommuner og fylkeskommuner om risikoen for at barn blir tatt med på ufrivillige utenlandsopphold. De oppfordrer til å kjenne til faresignalene og forebygge slike opphold, som kan føre til negativ sosial kontroll, æresmotivert vold eller andre overgrep. Antall henvendelser om slike saker har økt hvert år siden 2020.

Read more »

Russebråk: Stine Foss Sagen i en festgateStine Foss Sagen har måttet fortsette russefeiringen i flere år etter at hun selv var russ.

Read more »

Sandra Borch åpner seg om vanskelig tid – Vedum: – Hun har vært gjennom myeSandra Borch har for første gang offentlig fortalt om sine psykiske utfordringer og alkoholproblemer etter at hun gikk av som statsråd. Trygve Slagsvold Vedum gir sin støtte og etterlyser bedre ettervern for politikere.

Read more »

Missy Bo Kearns deler hjerteskjærende historie om spontanabort og sepsisAston Villa-spiller Missy Bo Kearns åpner seg om en traumatisk opplevelse hvor hun mistet barnet sitt og ble behandlet for sepsis. Hun beskriver tiden på sykehuset som et mareritt og forteller at legene sannsynligvis reddet livet hennes.

Read more »

Amanda Bynes: Fra stjerne til skandalerAmanda Bynes var en av Hollywoods største stjerner i 2000-tallet, men sluttet som skuespiller i 24-årsalderen. Siden har hun vært omtalt for skandaler, arrestasjoner og drastiske utseendeforandringer. Hun vokste opp i Thousand Oaks, California, og startet karrieren som barneskuespiller i Nickelodeon-programmer som All That og The Amanda Show. Hun hadde senere hovedroller i populære filmer som What A Girl Wants og She's The Man.

Read more »

Tilbake i Norge etter stygg ulykkeNorsk sykkeltalent viser fram skrekkbilder etter at hun skadet seg stygt i rittet «Helvete i nord».

Read more »