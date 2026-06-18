Arbeidstakernes representanter peker på systemisk risikoøkning i havindustrien

Arbeidstakernes representanter peker på økt kostnadspress, komplekse kontraktskjeder med fragmentert ansvar og svekket arbeidstakermedvirkning som bidrar til systemisk risikoøkning i havindustrien. Nyere hendelser viser at ansatte, særlig i leverandørindustrien, opplever det som utfordrende å ytre sine bekymringer rundt helse, miljø og sikkerhet. Til tross for positiv utvikling, rapporterer om lag en fjerdedel av ansatte på landanlegg og en tredjedel offshore om utfordringer knyttet til ytringsklima rundt HMS.

Arbeidstakerne s representanter peker på økt kostnadspress, komplekse kontraktskjeder med fragmentert ansvar og svekket arbeidstakermedvirkning som bidrar til systemisk risikoøkning i havindustrien. Nyere hendelser viser at ansatte, særlig i leverandørindustrien, opplever det som utfordrende å ytre sine bekymringer rundt helse, miljø og sikkerhet.

Til tross for positiv utvikling, rapporterer om lag en fjerdedel av ansatte på landanlegg og en tredjedel offshore om utfordringer knyttet til ytringsklima rundt HMS. VGs avsløringer fra Melkøya illustrerer hvordan nettopp disse strukturelle utfordringene kan slå ut i praksis. Arbeidet med ytrings- og rapporteringskultur må styrkes i praksis, særlig i omstillings- og effektiviseringsprosesser. En god rapporteringskultur er et avgjørende virkemiddel for å beskytte liv, helse og miljø. Når strukturer motvirker varsling, øker den faktiske risikoen i næringen





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