Arctic starter dekning av Okeanis Eco Tankers med kjøpsanbefaling

Arctics shippinganalytiker Kristoffer Barth Skeie anbefaler kjøp av det greske tankrederiet Okeanis Eco Tankers med et kursmål på 370 kroner. Anbefalingen kommer i kjølvannet av en positiv utvikling i tankskipmarkedet, spesielt for VLCC-skip. Analysen fremhever en aldrende tankflåte og forventet høy inntjening i fjerde kvartal.

Arctic s shippinganalytiker Kristoffer Barth Skeie initierer dekning av det greske tankrederiet Okeanis Eco Tankers med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 370 kroner. Denne anbefalingen kommer etter en periode med betydelig oppgang i råoljetankmarkedet, spesielt for VLCC-skip, som er store tankskip med en dødvekt på rundt 300.000 tonn.

Skeie, sammen med sine kolleger i meglerhuset Arctic, understreker den gunstige posisjonen i tankskipsektoren og forventer ytterligere vekst basert på flere faktorer, inkludert en aldrende tankflåte og en begrenset ordrebok for nye skip.\Arctics analyse peker på at en betydelig andel av verdens tankflåte er gammel, nesten 10% er 20 år eller eldre, og denne andelen ventes å øke til nesten 30% innen januar 2028. Dette forventes å føre til en økning i etterspørselen etter tankskip og dermed høyere rater. Arctic mener at fokuset nå bør være på kontantstrøm og inntjening i tankskipmarkedet. Meglerhuset forventer også en markant økning i inntjeningen i tankfarten i fjerde kvartal, med en gjennomsnittlig oppgang på 130% fra september til desember. Videre oppjusteres kjemikalietankrederiet Odfjell fra hold, noe som reflekterer Arctics positive syn på tankskipsektoren generelt. Okeanis Eco Tankers, som er børsnotert i Oslo, blir nå dekket med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 37,7 dollar, tilsvarende 370 kroner. Dette signaliserer Arctics tro på selskapets potensial til å generere solide resultater i tiden fremover.\Okeanis Eco Tankers opererer med en flåte bestående av seks suezmax-skip og åtte VLCC-er, med en gjennomsnittlig alder på seks år. Selskapet tilbyr dermed direkte eksponering mot råoljemarkedet. Alafouzos-familien, representert ved administrerende direktør og styreleder, eier en betydelig andel av selskapet, nærmere bestemt 56 prosent. Aksjen ble ved 14-tiden mandag omsatt for 299 kroner etter en oppgang på 8,50 kroner, tilsvarende nesten tre prosent. Hittil i år er aksjen opp 29,4 prosent, men den har også vært handlet til høyere priser tidligere. Arctics shippingteam forventer en utbytteyield på 18 prosent for Okeanis neste år, noe som understreker deres positive syn på selskapet og dets potensial til å generere attraktive inntekter for investorene





