Argentina undersøker smittekilden for hantavirusutbruddet på cruiseskipet MV Hondius

Argentinas helsemyndigheter har ennå ikke kunnet fastslå smittekilden for hantavirusutbruddet som er knyttet til passasjerer på cruiseskipet MV Hondius. Et nederlandsk ektepar og en tysker som reiste gjennom Chile, Uruguay og Argentina før de gikk om bord i cruiseskipet i Ushuaia, en havneby lengst sør i Argentina, 1. april, for å bli med på cruiset over Atlanteren, døde med påvist smitte av Andes-varianten av hantaviruset. Tre passasjerer er bekreftet smittet av hantavirus, og Spania har gitt cruiseskipet tillatelse til å seile til Tenerife. Ingen flere personer om bord på skipet har symptomer på smitte.

Hondius får tillatelse til å legge til i Tenerife etter hantavirusutbruddDet virusrammte cruiseskipet Hondius får nå tillatelse til å legge til i Tenerife etter å ha blitt avvist i Kapp Verde. Tre passasjerer er døde, hvorav to av hantavirus. Spania tar imot skipet etter tre dagers seiling fra Kapp Verde. WHO jobber med å spore smittede passasjerer og flypassasjerer.

Cruiseskipet MV Hondius strandet etter utbrudd av hantavirus150 passasjerer er isolert på cruiseskipet MV Hondius etter et utbrudd av det dødelige Andes-viruset. Tre personer er bekreftet døde, og det er stor usikkerhet om skipet får legge til kai for å få nødvendig helsehjelp.

Krise på havet: MV Hondius og det dødelige hantavirus-utbruddetDet hersker stor politisk uenighet og medisinsk frykt etter at cruiseskipet MV Hondius, rammet av hantavirus, har bedt om havn på Tenerife.

MV Hondius-skipet og hantavirus-utbruddetMV Hondius-skipet er nå et av verdens mest omtalte fartøyer, med om lag 140 mennesker om bord. Skipet forlot hovedstaden Praia på Kapp Verde onsdag og skal nå Kanariøyene, men lokale myndigheter på de spanske Kanariøyene vil ikke ta imot skipet. Tre personer har allerede dødd etter å ha blitt smittet med hantaviruset, og ytterligere tre personer er evakuert fra skipet. En britisk ekspedisjonsguide, Martin Anstee, er en av dem som ble evakuert og nå er isolert på sykehus i Nederland. Tre personer har mistet livet, og det er nå fem bekreftede tilfeller. Kontaktsporing pågår i flere land, og arbeidet med å spore mulige smittede er krevende.

