En argentinsk TV-profil har trukket seg etter å ha hevdet at Lionel Messis far var død på direkten. Bakgrunnen er at Messi ble sett i tårer etter en av scoringene i Argentinas 3–0-seier over Algerie, der han også scoret hat trick.

Argentinsk TV-profil hevdet at Lionel Messi s far var død på direkten. Nå trekker hun seg. Bakgrunnen er at Messi ble sett i tårer etter en av scoringene i Argentinas 3–0-seier over Algerie, der han også scoret hat trick.

For øyeblikket får han medisinsk tilsyn, er i bedring og har en positiv utvikling innenfor tilstanden han opplever. I lys av rapportene, ryktene og spekulasjonene som har sirkulert de siste timene, ønsker familien å uttrykke sitt dype ubehag over mangelen på følsomhet, respekt og diskresjon som noen mennesker har behandlet det som strengt tatt er en privat familiesak. Etter Lionel Messi tangerte VM-rekorden med sine 16 mål totalt, fortalte han at noe utenomsportslig har preget ham stort den siste tiden.

På direkten i det argentinske programmet «El Show del Verano» for Luzu TV, kom 51-åringen med nyheter som trolig satte kaffen i halsen for de fleste argentinere. Sammen med Luzu TV kommer Pena nå med unnskyldning for sjokkuttalelsene. Jeg ber Messi-familien om unnskyldning for det forferdelige øyeblikket jeg forestiller meg at de går gjennom. Jeg skammer meg dypt over å ha vært fartøyet for denne smerten.

Denne falske informasjonen ble gitt til meg under direktesendingen, bekreftet av produksjonsteamet for showet, og jeg stolte på den. På bakgrunn av dette har hun altså nå valgt å tre til side fra jobben i Luzu TV. Kanalen kommer også med en beklagelse, og sier det er uakseptabelt å sende sensitiv informasjon uten skikkelig forhåndssjekk





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