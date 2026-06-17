Arild Hermstad (59) har fått akutt myelogen leukemi

Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har blitt diagnosen med akutt myelogen leukemi. Han er under behandling i det norske helsevesenet og ber om privatliv under behandlingen.

Miljøpartiet De Grønne s partileder Arild Hermstad (59) har fått diagnosen akutt myelogen leukemi og er under behandling for denne alvorlige blodkreftsykdommen. I en uttale til NTB beskriver Hermstad at han hadde følt seg unormalt sliten i noen uker før han tok kontakt med legens.

Etter rask utredning kom diagnosen. Han sier at behandlingen, som skjer i det norske, offentlig finansierte helsevesenet, er av verdensklasse og at han har stor tillit til legene. Legene har som mål at han skal bli helt frisk, ifølge Hermstad. Selv om behandlingen vil bli tøff og ta tid, har han fokus på å komme seg og nevner også at han ser frem til litt VM-fotball med støtte fra sin kone, barn og venner.

Hermstad ber om ro for seg og familien under behandlingsperioden. Artikkelen ble sist oppdatert





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Arild Hermstad Akutt Myelogen Leukemi Blodkreft Kreftbehandling Miljøpartiet De Grønne

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